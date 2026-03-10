"Зникнення" криптогаманців "Госпітальєрів": Яна Зінкевич відповіла на звинувачення

Яна Зінкевич

Засновниця та командирка медичного добровольчого батальйону «Госпітальєри», народна депутатка Яна Зінкевич відреагувала на запитання щодо можливої непрозорості зборів та нібито «зникнення» адрес криптогаманців із офіційного сайту організації.

Раніше у медіапросторі з’явилися заяви, зокрема від журналістки Ольги Худецької, про те, що з сайту батальйону нібито зникли адреси криптогаманців, а з них нібито було виведено близько 210 тисяч доларів (понад 9 млн грн) без подальшого звітування.

У відповідь на запитання NV Яна Зінкевич категорично спростувала ці твердження, підкресливши, що команда не вносила жодних змін до реквізитів.

Що каже Яна Зінкевич

«Я хочу наголосити, що ми нічого не робили з криптогаманцями. Я особисто перепитала всіх наших основних людей, навіть тих, хто не має доступу до сайту. Наші криптогаманці, які були, такі і залишаються», — заявила Зінкевич.

Засновниця медичного батальйону додала, що фахівці з IT-напрямку вже публічно прокоментували ситуацію, підтвердивши цілісність даних на ресурсі.

«Наші айтішники давали свої пости у Twitter та інших мережах про те, що вони все перевірили і переконалися: ніхто нічого з сайту не прибирав. Ви також можете помоніторити це, посилання залишаються відкритими», — підсумувала командирка «Госпітальєрів».

Медбатальйон «Госпітальєри» та звітність за донати

Нагадаємо, раніше «Госпітальєрів» запідозрили у непрозорому використанні коштів. Засновниця підрозділу Яна Зінкевич заявила про підготовку зведеного звіту.

Що відомо про медбатальйон «Госпітальєри»

Добровольчий медичний батальйон «Госпітальєри» було створено 2014 року. Його волонтери надають домедичну допомогу та евакуюють поранених із зони бойових дій.

За даними організації, станом на початок 2026 року медики батальйону здійснили понад 43 тисячі евакуацій поранених військових з передової.