Загиблій "госпітальєрці" Ірині Цибух присвоєно звання Героя України

За рішенням президента України Володимира Зеленського, парамедикиня з добровольчого батальйону "Госпітальєри" Ірина "Чека" Цибух, яка загинула минулого року на Харківському напрямку, нагороджена орденом "Золота Зірка" з присвоєнням звання Героя України.

Про це свідчить указ президента №144/2025 від 26 лютого 2025 року.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ЦИБУХ Ірині Володимирівні – громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону "Госпітальєри" (посмертно)", – йдеться у документі.

Нагадаємо, 25-річна Ірина Цибух із позивним "Чека" загинула під час ротації за кілька днів до свого дня народження. За спогадами друзів, вона розповідала, що хоче дітей, будинок та садити помідори, однак зараз найважливіше – закінчити війну.

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