На фронті загинула відома парамедикиня з "Госпітальєрів"

Ірина Цибух загинула за кілька днів до свого дня народження.

На Харківському напрямку 29 травня загинула парамедикиня добровольчого батальйону "Госпітальєри" 25-річна Ірина Цибух із позивним "Чека".

Про це повідомили на Facebook-сторінці "Госпітальєрів".

"Здається, що це сон. Що зараз ти вийдеш на зв’язок і ми почуємо твій голос. Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої "Чеки" – госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого дня народження. 01.06.1998-29.05.2024", – йдеться в дописі батальйону.

Там також поділилися кількома цитатами Цибух. Зокрема, доброволиця говорила: "Єдиний вибір про свободу в країні, де йде війна... єдина історія про волю в цьому контексті – це боротьба за цю волю".

"Чека" також розповідала, що хоче дітей, будинок та садити помідори, однак найважливіше – закінчити війну.

Про прощання з "госпітальєркою" в батальйоні повідомлять пізніше.

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Парамедикиня з "Госпітальєрів" Ірина Цибух "Чека" / Фото: Facebook/Госпітальєри

Парамедикиня з "Госпітальєрів" Ірина Цибух "Чека" / Фото: Facebook/Госпітальєри

Нагадаємо, напередодні на фронті в Донецькій області загинув відомий український режисер-військовий Костянтин Петрик.

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