Окупанти просуваються на Донбасі: деталі від ISW

Російські окупанти просуваються на Донбасі. Зокрема, біля Часового Яру та Авдіївки. Також війська РФ просунулися в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що війська РФ нещодавно мали незначний успіх на схід і південний схід від Часового Яру. Геолокаційні кадри за 29 травня показують, що окупанти просунулися на південь від Іванівського та в межах мікрорайону Каналу у східній частині міста. Про те, що нібито окупанти покращили свої тактичні позиції в мікрорайоні Каналу, розповідали і "російські воєнкори".

Також один російський блогер стверджував, що частини 98-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) створили нові плацдарми на південній та східній околицях Нового мікрорайону у Часовому Ярі. Втім, в ISW ще не спостерігали візуального підтвердження. линівки.

У Генштабі ЗСУ повідомляли про наземні обстріли Росії поблизу Нового мікрорайону, біля Григорівки, Іванівського, поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Карта боїв ISW. Часів Яр.

Крім того, у звіті ISW наголошують, що Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки. З геолокаційних кадрів за минулу добу видно, що механізований загін окупантів висунувся до бурелому на південний схід від Новопокровського (на північний захід від Авдіївки).

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 28 травня окупанти досягли "часткового успіху" в невизначеному районі поблизу Авдіївки після обстрілів за підтримки російської авіації. Українські військові також інформували про високу інтенсивність обстрілів на Покровському напрямку.

Авдіївка. Карта боїв ISW.

Американські фахівці зауважують, що протягом 29 травня війська РФ продовжували наступальні дії на захід і південний захід від Донецька. Втім, підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Нагадаємо, аналітики Deep State інформують, що ворог просунувся біля Нетайлового та Андріївки. На фронті тривають активні бойові дії.

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