Росіяни обстрілюють Вовчанськ із "Сонцепьоків" термобаричними боєприпасами

Більшу частину міста контролюють українські захисники.
Окупаційна армія Російської Федерації обстрілює Вовчанськ на Харківщині з важких вогнеметних систем ТОС2 "Сонцепьок" термобаричними боєприпасами, а також часто керованими авіаційними бомбами.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемаратону.
"Більшу частину міста контролюють українські Сили оборони. Наземні штурми ворог поєднує з авіаційними ударами, щоб досягти успіху. Також по Вовчанську ворог завдає ударів термобаричними боєприпасами, знищуючи на своєму шляху забудову і цивільну інфраструктуру", - наголосив військовий.
За словами Волошина, переважно окупанти намагаються прорватись штурмовими підрозділами за підтримки техніки. Це і легкоброньована техніка, і гольф-кари, баггі та кросові мотоцикли.
"Якщо групи добралися до своєї цілі, то намагаються закріпитися. Якщо не вдалося, то це для них "квиток в один кінець": вони там залишаються, бо наші військовослужбовці Сил оборони їх знищують", - Заявив Назар Волошин.
Нагадаємо, речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх повідомив, яка ситуація у Вовчанську. З його слів, Сили оборони не дозволяють загарбникам закріпитися у місті.