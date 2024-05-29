Повітряні сили повідомили про пуски керованих бомб: де небезпека

У середу, 29 травня, Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб. На Харківщині та Донеччині було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ

"Пуски керованих авіаційних бомб на Харківщині та Донеччині", - йдеться у повідомленні.

Тривога в областях була оголошена о 08:37. Повітряні сили попереджали про активність тактичної авіації РФ на північно-східному та східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Мапа тривог станом на 09:20 29 травня.

Як повідомлялося, сьогодні зранку у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу запуску ракет.

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