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Росіяни атакували "Шахедами" Рівненську область: що відомо про наслідки

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Росіяни атакували "Шахедами" Рівненську область: що відомо про наслідки

Збитий безпілотник. / Фото: Associated Press

Тимчасово виникли відключення світла в регіоні.

Вночі проти 29 травня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками "Shahed-131/136" Рівненську область. Сталося падіння уламків збитих дронів. Виникли пошкодження.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Сили ППО працювали минулої ночі на Рівненщині. Як результат - збиття БпЛА ворога", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що в результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту. Сталося знеструмлення частини населених пунктів. Втім, на ранок електропостачання вдалося відновити. За словами Коваля, потерпілих немає.

Зауважимо, що повітряна тривога в області тривала майже півтори години - 01:41-03:03. ПС попереджали про БпЛА в північній частині Рівненщини. 

Як повідомлялося, вночі 29 травня Росія атакувала Україну безпілотниками з російського Приморсько-Ахтарська. Сили ППО знищили 13 дронів. 

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