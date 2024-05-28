Бомби, С-300, "Іскандери" і БпЛА: скільки часу є в харків'ян для спуску до укриття

Російська армія найчастіше завдає ударів по Харкову балістичними ракетами С-300, авіабомбами і безпілотниками Shahed. Ці види озброєння мають різну швидкість польоту і дальність ураження. Втім, харків'яни мають мало часу, щоб сховатися.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Швидкість авіабомби УМПБ Д-30 становить близько 600 км/год. Окупанти запускають її на відстані приблизно 70-90 км від Харкова.

"У харків’ян є десь 4-6 хвилин — залежно від того, де було здійснено запуск, куди планує вдарити бомба", - розповів він.

Швидкість безпілотників Shahed - близько 200 км/год. Чубенко наголошує, що Повітряні сили попереджають про небезпеку. Мешканці міста мають час для спуску до укриття.

"В принципі - це 10, 15, 20 хвилин підльоту до міста з моменту їхньої ідентифікації на кордоні з Україною”, — уточнив представник облпрокуратури.

Швидкість балістичних ракет С-300 та "Іскандер-М" становить понад 5 000 км/год. Якщо окупанти запускають ці повітряні цілі Бєлгородської області, то це до 1 хвилини польоту.

Чубенко наголошує, що для ударів по місту росіяни не часто застосовують крилаті ракети, бо у них велика дальність польоту. Тому ними ворог б'є по інших областях. Натомість Харків розташований на відстані 30 км від кордону з РФ - від Бєлгородської області. Саме тому РФ для ударів часто використовує С-300 і УМПБ Д-30, які б’ють до 100 км.

"Також використовують "Шахеди" через близькість міста і можливості заходити з різних кутів, обходячи й мобільні вогневі групи, і установки протиповітряної оборони. Кожен боєприпас вони використовують виходячи з тих завдань, які ставлять для себе, і виходячи з особливостей нашого захисту", - наголосив Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, експерт з авіації Анатолій Храпчинський каже, що для захисту Харкова від КАБів й балістичних ракет Україна потребує дві системи Patriot та менші системи, на кшталт зенітного ракетного комплексу середнього радіусу дії HAWK. Також потрібні й літаки F-16, які унеможливить підльоти ворожих літаків до лінії фронту.

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