Страшні вибухи, люди гинули біля будинків: Росія цинічно атакувала один із обласних центрів України

Наслідки атаки на Харків / © Генеральна прокуратура України

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До шести зросла кількість загиблих у Харкові. Поранених — 59 осіб, серед них троє дітей. Четверо пацієнтів перебувають у тяжкому стані.

Напередодні росіяни скинули на місто 4 керовані авіабомби (КАБи). Вони спричинили масштабні пожежі та руйнування. Наслідки цієї атаки долають і досі. Зокрема, триває розбір завалів — там ще можуть бути люди.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

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Люди розповіли, як пережили бомбардування Харкова

«У наш будинок прилетіло!» — у шоковому стані показує на відео очевидиця розтрощені вікна та фасад будинку.

Це лише одна з локацій бомбового ворожого удару по Харкову. Люди дивом уціліли у власних квартирах, де вибуховою хвилею зносило двері та вибивало шибки.

«Тільки збиралася виходити на вулицю. Боженька мене вберіг, мабуть... Дуже сильний вибух був, дуже сильний. Якби на цей бік — то взагалі б жах. Смерть, просто смерть», — пригадує харків'янка Валентина.

У квартирах — суцільні руїни. Вхідні двері повибивало разом із коробками, а літні люди рятувалися просто під лавиною гострих уламків.

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Вибухи заскочили багатьох у дорозі. Пасажири ховалися в найближчих під'їздах і щодуху мчали додому, аби вивести рідних.

«У тролейбусі їхала. Бабах! Один раз, другий раз. Ми в під'їзд вискочили у перший-ліпший. Мати дзвонить, каже: "Тут усе полетіло, скло". Я питаю: "Ти ціла?". Вона відповідає: "Так, ціла". Ну, ми ж бігом сюди. Зайшли у двір, а тут таке» — каже харків'янка Юлія.

Втрати серед цивільних та медична допомога

Внаслідок атак є вбиті. Двоє людей загинуло просто поряд зі своїм будинком. Кількість постраждалих постійно змінюється — їх уже понад пів сотні.

Спеціалісти зафіксували поранення у трьох дітей: 11-річна дівчинка у тяжкому стані, 15-річний підліток — у стані середньої тяжкості, ще одна його ровесниця має гостру реакцію на стрес.

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«Ступінь уражень різний, звичайно. У всіх є уламкові поранення і вторинними знаряддями, і ситуаційні реакції. Усіх поранених уламками доправили до лікарні, але я думаю, що кількість зростатиме за рахунок ситуаційних реакцій та якихось дрібних травм. Допомога надана вчасно, тож кровотеча зупинена і протишокова терапія проведена», — повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Руйнування інфраструктури та ліквідація наслідків

Окрім житлового масиву, ворог спрямував КАБи на складські приміщення, виробництво та станцію техобслуговування. На місцях атак спалахнули пожежі загальною площею понад 15 тисяч квадратних метрів. Стовпи чорного диму було видно з різних куточків міста.

«Було чотири КАБи. Ми знайшли ще один КАБ на Промисловій вулиці. Більше ніж тридцять будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по приватному сектору — понад десять приватних будинків пошкоджено. Крім цього, було влучання по складському приміщенню», — зазначив харківський міський голова Ігор Терехов.

Попри загрозу повторних ударів, надзвичайники змогли врятувати двох людей з-під руїн. Зараз на місцях розгорнули штаби — волонтери роздають гарячий чай і будівельні матеріали, а комунальники латають понівечені оселі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НОВИНИ НА ТСН ОНЛАЙН | 17:00 6 жовтня | МАРАФОН "ЄДИНІ НОВИНИ" НАЖИВО

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