Польські націоналісти / Архівне фото / © Associated Press

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Польські націоналісти проведуть 11 листопада (у день незалежності Польщі) марш проти українців та індусів 11 листопада. Гасло мітингу — «Поляк у Польщі — господар, а не українець чи індус».

Про це пише польська газета Wyborcza.

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Це гасло виникло на основі рішення судді із Замостя, який у липні цього року визнав Олівію Олейнічак — активістку шовіністичної організації «Всепольська молодь» (Młodzież Wszechpolska) — винною в розпалюванні ворожнечі. Суд постановив, що гасло «Поляк — господар у Польщі», виголошене націоналісткою, розпалює ненависть.

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«Ми з цим не згодні. Ми цього не приймаємо; це ми (поляки — Ред.) — господарі в цій країні», — заявив Бартош Малевський, голова націоналістичної Асоціації «Марш незалежності».

Малевський відкрито висловлює ксенофобські заяви проти іноземців у Польщі, зосередившись передусім на українцях.

«Наша країна стає дедалі небезпечнішою через міграцію. Я маю на увазі як громадян „екзотичних“ країн, так і вихідців із сусідніх держав — зокрема українців», — сказав він.

«Поляк — господар у Польщі, а не українець чи індієць. Ми не можемо дозволити іншим народам домінувати в нашій культурі та суспільстві. Саме ми повинні бути тут господарями, адже це наш дім. Усі інші приїжджі — лише гості», — у стилі нацистів додав Матеуш Марзох, керівник служби безпеки маршу.

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Коли організаторів запитали про расистські та ксенофобські банери, що з’являлися під час минулорічного маршу, вони спершу стверджували, що таких банерів там узагалі не було. Марцін Осовський, голова організації «Всепольська молодь» (Młodzież Wszechpolska), заявив, що цей марш об’єднує різні групи. Він також похвалився тим, що двічі спалював прапор Європейського Союзу.

Коли журналіст запитав, які саме погляди представляли люди, що торік ішли в колоні з банером із написом «Біла Європа чи не Європа», він ухильно відповів, що не бачив такого банера.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виступив із емоційною промовою у Сеймі на підтримку України, закликавши польських політиків припинити антиукраїнську риторику.

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