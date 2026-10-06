Польские националисты / Архивное фото / © Associated Press

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Польские националисты проведут 11 ноября (в день независимости Польши) марш против украинцев и индусов. Лозунг митинга — «Поляк в Польше — хозяин, а не украинец или индус».

Об этом пишет польская газета Wyborcza.

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Этот лозунг возник на основе решения судьи из Замостья, признавшего в июле этого года Оливию Олейничак — активистку шовинистической организации «Всепольская молодежь» (Młodzież Wszechpolska) — виновной в разжигании вражды. Суд постановил, что лозунг «Поляк — хозяин в Польше», произнесенный националисткой, разжигает ненависть.

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«Мы с этим не согласны. Мы этого не принимаем; это мы (поляки — Ред.) — хозяева в этой стране», — заявил Бартош Малевский, глава националистической Ассоциации «Марш независимости».

Малевский открыто выражает ксенофобские заявления против иностранцев в Польше, сосредоточившись, прежде всего, на украинцах.

«Наша страна становится все более опасной из-за миграции. Я имею в виду как граждан экзотических стран, так и выходцев из соседних государств — в частности, украинцев», — сказал он.

«Поляк — хозяин в Польше, а не украинец или индус. Мы не можем позволить другим народам доминировать в нашей культуре и обществе. Именно мы должны здесь быть хозяевами, ведь это наш дом. Все остальные приезжие — только гости», — в стиле нацистов добавил Матеуш Марзох, руководитель службы безопасности марша.

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Когда организаторов спросили о появлявшихся во время прошлогоднего марша расистских и ксенофобских баннерах, они сначала утверждали, что таких баннеров там вообще не было. Марцин Осовский, глава организации «Всепольская молодежь» (Młodzież Wszechpolska), заявил, что этот марш объединяет разные группы. Он также похвастался тем, что дважды сжигал флаг Европейского Союза.

Когда журналист спросил, какие именно взгляды представляли люди, шедшие в прошлом году в колонне с баннером с надписью «Белая Европа или не Европа», он уклончиво ответил, что не видел такого баннера.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш выступил с эмоциональной речью в Сейме в поддержку Украины, призвав польских политиков прекратить антиукраинскую риторику.

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