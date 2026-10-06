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Дивіться матчі жіночої збірної України у відборі на Євро-2027 з футзалу ексклюзивно на Київстар ТБ Актуально
7 жовтня стартує еліт-раунд відбору на чемпіонат Європи-2027 з футзалу серед жінок. Три матчі за участю жіночої збірної України ексклюзивно транслюватимуться на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ.
У першому етапі відбору українська команда зіграє проти Норвегії, Бельгії та Польщі. За збірну України зіграють, зокрема, Ксенія Бурлаченко, Дар’я Ковшик, Поліна Дрозд, Ксенія Мельник та Софія Ковшик.
Розклад матчів жіночої збірної України:
7 жовтня, 17:00 — Україна — Норвегія
8 жовтня, 17:00 — Бельгія — Україна
10 жовтня, 17:00 — Польща — Україна
Матчі транслюватимуться у HD на каналі «КСТБ Футзал». До перегляду доступні всі три матчі за підпискою в усіх платних пакетах Київстар ТБ.
Доступ до платформи надається абонентам усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів. За іншими спортивними подіями на Київстар ТБ можна стежити у розділі «Розклад».