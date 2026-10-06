Повернулися спиною до поля та освистали гімн: угорські фанати влаштували провокацію на матчі з Україною

Угорські вболівальники / © Associated Press

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Угорські фанати влаштували провокацію на матчі четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 між збірними України та Угорщини.

Номінально домашній для "синьо-жовтих" поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Перед початком зустрічі на арені пролунали національні гімни.

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Першим пролунав гімн Угорщини — українські фанати свистіли лише на старті. А ось угорські уболівальники зробили зовсім інакше.

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Вони не тільки освистали та весь час намагалися перекричати гімн України, а й повернулися спиною до поля, виявивши повну неповагу.

Зазначимо, що атмосфера на полі суттєво відрізнялася від того, що відбувалося на трибунах. Перед стартовим свистком футболісти збірних України та Угорщини обійнялися та зробили спільне фото.

Українська асоціація футболу (УАФ) супроводила публікацію підписом "Tisztelet. Повага. Respect" угорською, українською та англійською мовами.

Матч завершився поразкою збірної України з рахунком 1:2. Таким чином, угорці взяли реванш за невдачу в поєдинку першого туру Ліги націй, коли українці в Будапешті перемогли з рахунком 1:0.

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В іншому поєдинку 4-го туру цього квартету Північна Ірландія вдома розділила очки з Грузією (0:0).

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Заключні матчі групового раунду Ліги націй українці зіграють під час наступної міжнародної паузи: 14 листопада — на виїзді проти Північної Ірландії та 17 листопада — номінально вдома проти Грузії.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

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перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що зірка збірної Угорщини перед матчем проти України відреагував на скандал з російською піснею.

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