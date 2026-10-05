Зірка збірної Угорщини перед матчем проти України відреагував на скандал з російською піснею

Мілош Керкез, Угорщина — Україна / © Associated Press

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Зірковий захисник англійського "Ліверпуля" та збірної Угорщини Мілош Керкез відреагував на ганебну провокацію, яку його батько влаштував після матчу першого туру Ліги націй-2026/27 проти України.

"Я ніколи в житті не підтримував і зараз не підтримую жодної агресії. Водночас під час футбольного матчу завжди є напруженість, а в грі проти України я лише захищав нашого капітана, свого друга.

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І я вчинив би так само, якби нашим суперником була будь-яка інша країна. Крім того, важливо розуміти, що я — не мій батько. Що б він не робив, я не можу нести відповідальність за його вчинки", — наводить слова 22-річного Керкеза 24.hu.

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Після домашньої поразки від України (0:1) в першому турі Ліги націй батько Мілоша Керкеза Себастьян опублікував у себе в Instagram-сторіз фото бійки його сина з українським футболістом Віктором Циганковим, додавши музичну композицію російських виконавців АК-47 і Ноггано (Баста) Russian Paradise ("Російський рай").

Другий матч збірних України та Угорщини в Лізі націй відбудеться у понеділок, 5 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Керкез пропустить цей поєдинок через перебір жовтих карток.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Україна — Угорщина.

Збірна України наразі посідає друге місце в групі 2 Дивізіону B, набравши 4 очки. Після перемоги над угорцями команда Андреа Мальдери зіграла внічию з Грузією (0:0) і розгромно програла Північній Ірландії (0:3).

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Угорці після поразки від України зіграли внічию з Північною Ірландією (0:0) та обіграли Грузію (1:0). Угорщина (4 бали) перебуває на третій позиції, поступаючись українцям через поразку в очній зустрічі.

Одноосібним лідером цього квартету є Північна Ірландія (7 пунктів). Грузія (1 бал) йде останньою.

Раніше повідомлялося, що збірна України зазнала серйозної втрати перед матчем з Угорщиною в Лізі націй.

Також ми розповідали, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.

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