- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 2 хв
Зірка збірної Угорщини перед матчем проти України відреагував на скандал з російською піснею
Мілош Керкез прокоментував ганебну провокацію свого батька після першого поєдинку проти українців.
Зірковий захисник англійського "Ліверпуля" та збірної Угорщини Мілош Керкез відреагував на ганебну провокацію, яку його батько влаштував після матчу першого туру Ліги націй-2026/27 проти України.
"Я ніколи в житті не підтримував і зараз не підтримую жодної агресії. Водночас під час футбольного матчу завжди є напруженість, а в грі проти України я лише захищав нашого капітана, свого друга.
І я вчинив би так само, якби нашим суперником була будь-яка інша країна. Крім того, важливо розуміти, що я — не мій батько. Що б він не робив, я не можу нести відповідальність за його вчинки", — наводить слова 22-річного Керкеза 24.hu.
Після домашньої поразки від України (0:1) в першому турі Ліги націй батько Мілоша Керкеза Себастьян опублікував у себе в Instagram-сторіз фото бійки його сина з українським футболістом Віктором Циганковим, додавши музичну композицію російських виконавців АК-47 і Ноггано (Баста) Russian Paradise ("Російський рай").
Другий матч збірних України та Угорщини в Лізі націй відбудеться у понеділок, 5 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Керкез пропустить цей поєдинок через перебір жовтих карток.
На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Україна — Угорщина.
Збірна України наразі посідає друге місце в групі 2 Дивізіону B, набравши 4 очки. Після перемоги над угорцями команда Андреа Мальдери зіграла внічию з Грузією (0:0) і розгромно програла Північній Ірландії (0:3).
Угорці після поразки від України зіграли внічию з Північною Ірландією (0:0) та обіграли Грузію (1:0). Угорщина (4 бали) перебуває на третій позиції, поступаючись українцям через поразку в очній зустрічі.
Одноосібним лідером цього квартету є Північна Ірландія (7 пунктів). Грузія (1 бал) йде останньою.
Раніше повідомлялося, що збірна України зазнала серйозної втрати перед матчем з Угорщиною в Лізі націй.
Також ми розповідали, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.