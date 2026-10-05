Збірна України оголосила заявку на матч проти Угорщини у Лізі націй

Збірна України з футболу / © Associated Press

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Збірна України з футболу оголосила заявку на матч четвертого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Угорщини.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

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До заявки "синьо-жовтих" на гру увійшли 23 футболісти. Окрім Віталія Миколенка та Георгія Судакова, які вже залишили розташування збірної через травми, а також Миколи Матвієнка та Данила Сікана, що пропустять поєдинок через перебір жовтих карток, до складу не потрапили захисник Богдан Михайличенко, півзахисник Микола Шапаренко та вінгер Олександр Зубков.

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Заявка збірної України на матч Ліги націй проти Угорщини

Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Дмитро Різник

Захисники: Ілля Крупський, Едуард Сарапій, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Олександр Драмбаєв

Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Максим Хлань, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Віктор Циганков, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень, Олександр Назаренко, Іван Варфоломеєв

Форварди: Владислав Ванат, Матвій Пономаренко, Роман Яремчук, Ігор Краснопір

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Матч Україна — Угорщина відбудеться у понеділок, 5 жовтня, на стадіоні імені Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина). Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція матчу Україна — Угорщина.

Збірна України наразі посідає друге місце в групі 2 Дивізіону B, набравши 4 очки.

Команди вже зустрічалися в першому турі 25 вересня, коли українці перемогли в Будапешті з рахунком 1:0.

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Після перемоги над угорцями команда Андреа Мальдери зіграла внічию з Грузією (0:0) і розгромно програла Північній Ірландії (0:3).

Угорці після поразки від України зіграли внічию з Північною Ірландією (0:0) та обіграли Грузію (1:0). Угорщина (4 бали) перебуває на третій позиції, поступаючись українцям через поразку в очній зустрічі.

Одноосібним лідером цього квартету є Північна Ірландія (7 пунктів). Грузія (1 бал) йде останньою.

Раніше повідомлялося, що збірна України зазнала серйозної втрати перед матчем з Угорщиною в Лізі націй.

Також ми розповідали, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.

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