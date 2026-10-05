Рецепт ніжного гарбузового крем-супу: яка спеція зробить його неперевершеним

Гарбузовий крем-суп

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Гарбузовий крем-суп часто виходить занадто солодкуватим і м’яким на смак. Щоб зробити його виразнішим, достатньо додати одну спецію, яка добре поєднується з гарбузом і вершками.

Інгредієнти для гарбузового крем-супу

На 500 г очищеного гарбуза знадобляться:

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2 середні картоплини;

1 морквина;

1 велика цибулина;

500 мл води або бульйону;

200 мл вершків жирністю від 20%;

трохи олії для смаження;

сіль і чорний мелений перець;

дрібка мускатного горіха.

За бажанням під час обсмажування цибулі можна додати невеликий шматочок вершкового масла.

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Як приготувати гарбузовий суп

Спочатку дрібно наріжте цибулю та обсмажте її в каструлі на олії до прозорості.

Гарбуз, моркву та картоплю очистьте й наріжте невеликими приблизно однаковими шматочками. Додайте овочі до цибулі, влийте 500 мл води або бульйону та накрийте каструлю кришкою.

Овочі потрібно варити приблизно 20 хвилин на середньому вогні — вони мають стати повністю м’якими.

Після цього зніміть каструлю з плити та перебийте овочі занурювальним блендером до однорідної консистенції.

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У готове овочеве пюре додайте сіль, чорний перець і дрібку мускатного горіха, а потім влийте вершки.

Поверніть каструлю на слабкий вогонь. Коли почнуть з’являтися перші бульбашки, зніміть суп із плити. Не кип’ятіть суп після додавання вершків.

Готовий крем-суп можна подавати одразу. Особливо добре до нього підійдуть хрусткі грінки.

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