ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Перші страви
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
1 хв

Рецепт ніжного гарбузового крем-супу: яка спеція зробить його неперевершеним

Восени гарбузовий крем-суп — один із найпростіших способів використати сезонний овоч. Страва виходить густою та ніжною, а для більш виразного смаку не потрібно багато спецій.

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
46 хвилин
Харчова цінність на 100 г
58 ккал
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гарбузовий крем-суп

Гарбузовий крем-суп

Гарбузовий крем-суп часто виходить занадто солодкуватим і м’яким на смак. Щоб зробити його виразнішим, достатньо додати одну спецію, яка добре поєднується з гарбузом і вершками.

Інгредієнти для гарбузового крем-супу

На 500 г очищеного гарбуза знадобляться:

  • 2 середні картоплини;

  • 1 морквина;

  • 1 велика цибулина;

  • 500 мл води або бульйону;

  • 200 мл вершків жирністю від 20%;

  • трохи олії для смаження;

  • сіль і чорний мелений перець;

  • дрібка мускатного горіха.

За бажанням під час обсмажування цибулі можна додати невеликий шматочок вершкового масла.

Як приготувати гарбузовий суп

Спочатку дрібно наріжте цибулю та обсмажте її в каструлі на олії до прозорості.

Гарбуз, моркву та картоплю очистьте й наріжте невеликими приблизно однаковими шматочками. Додайте овочі до цибулі, влийте 500 мл води або бульйону та накрийте каструлю кришкою.

Овочі потрібно варити приблизно 20 хвилин на середньому вогні — вони мають стати повністю м’якими.

Після цього зніміть каструлю з плити та перебийте овочі занурювальним блендером до однорідної консистенції.

У готове овочеве пюре додайте сіль, чорний перець і дрібку мускатного горіха, а потім влийте вершки.

Поверніть каструлю на слабкий вогонь. Коли почнуть з’являтися перші бульбашки, зніміть суп із плити. Не кип’ятіть суп після додавання вершків.

Готовий крем-суп можна подавати одразу. Особливо добре до нього підійдуть хрусткі грінки.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie