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Рецепт ніжного гарбузового крем-супу: яка спеція зробить його неперевершеним
Восени гарбузовий крем-суп — один із найпростіших способів використати сезонний овоч. Страва виходить густою та ніжною, а для більш виразного смаку не потрібно багато спецій.
Гарбузовий крем-суп часто виходить занадто солодкуватим і м’яким на смак. Щоб зробити його виразнішим, достатньо додати одну спецію, яка добре поєднується з гарбузом і вершками.
Інгредієнти для гарбузового крем-супу
На 500 г очищеного гарбуза знадобляться:
2 середні картоплини;
1 морквина;
1 велика цибулина;
500 мл води або бульйону;
200 мл вершків жирністю від 20%;
трохи олії для смаження;
сіль і чорний мелений перець;
дрібка мускатного горіха.
За бажанням під час обсмажування цибулі можна додати невеликий шматочок вершкового масла.
Як приготувати гарбузовий суп
Спочатку дрібно наріжте цибулю та обсмажте її в каструлі на олії до прозорості.
Гарбуз, моркву та картоплю очистьте й наріжте невеликими приблизно однаковими шматочками. Додайте овочі до цибулі, влийте 500 мл води або бульйону та накрийте каструлю кришкою.
Овочі потрібно варити приблизно 20 хвилин на середньому вогні — вони мають стати повністю м’якими.
Після цього зніміть каструлю з плити та перебийте овочі занурювальним блендером до однорідної консистенції.
У готове овочеве пюре додайте сіль, чорний перець і дрібку мускатного горіха, а потім влийте вершки.
Поверніть каструлю на слабкий вогонь. Коли почнуть з’являтися перші бульбашки, зніміть суп із плити. Не кип’ятіть суп після додавання вершків.
Готовий крем-суп можна подавати одразу. Особливо добре до нього підійдуть хрусткі грінки.