Ще одна країна стягує війська до кордону з РФ та готується до вторгнення - FT

Військові Естонії / © Associated Press

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Естонія передислоковує ключову бригаду з Тапи до Йихві за 50 км від російського кордону в рамках нової стратегії «активної оборони».

Про це повідомляє видання Financial Times.

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«Ми маємо починати з кордону і перемагати вже в перших боях», — заявив полковник Тармо Кундла, командир Першої естонської бригади.

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У Йихві зараз будуються нові великі об’єкти для розміщення солдатів. Паралельно в прикордонній Нарві будується база, розрахована на 1000 військовослужбовців.

Стратегічна переорієнтація відбулася після того, як естонські військові, спостерігаючи за діями Росії в Україні, дійшли висновку, що стара партизанська доктрина не спрацює: Кремль не зважає на втрати та бореться за утримання захопленого, навіть якщо все на ньому вже знищено.

«Стримування не працює. Критичний період для всіх нас у країнах Балтії — найближчі один–чотири роки», — заявив представник естонської військової розвідки.

Водночас керівники збройних сил та розвідки вважають, що Росія не прагне повномасштабної війни з НАТО принаймні протягом двох років, але готується до можливого майбутнього конфлікту з Естонією.

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Особливе занепокоєння військової розвідки викликає можливість обмеженої провокації проти Нарви — невеликого переважно російськомовного міста на кордоні, що могло б стати випробуванням рішучості НАТО та спробою розколоти Альянс.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 вересня повітряна тривога охопила вісім повітів Естонії через вторгнення невідомих дронів. Військові зафіксували безпілотники, які летіли вздовж східного кордону Естонії та Латвії. Частина з них зайшла до повітряного простору країни. Для перехоплення цілей у небо підняли винищувачі НАТО.

Тим часом Польща готується до війни з Росією. У Міністерстві оборони країни розкрили, що провокація з боку Москви може статися протягом кількох найближчих місяців.

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