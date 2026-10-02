"Це вже війна": Естонія пропонує не називати атаки РФ "гібридними"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна / Джерело: МЗС Естонії

Реклама

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що європейські лідери мають змінити підхід до російських диверсій, підпалів та інших атак. На його думку, ці дії є частиною системної кампанії Москви проти Європи та спрямовані на залякування суспільств і послаблення підтримки України.

Про це пише Onet.

Реклама

Росія веде війну проти Європи — що заявив естонський міністр

Цахкна закликав європейські уряди припинити називати такі дії гібридними атаками. Він вважає, що йдеться про терористичні та диверсійні атаки, які Москва системно використовує проти європейських країн.

Реклама

Приводом для нової заяви стала ситуація навколо підпалу будівлі компанії Milrem Robotics у Таллінні. Естонська влада заявила, що за атакою на підприємство, яке постачає Україні безпілотні наземні машини, стояли російські спецслужби. Трьох громадян Латвії, яких підозрюють у підпалі, передали Естонії.

За словами міністра, подібні інциденти не є поодинокими. Серед них він згадав і серпневі атаки безпілотників біля аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині, які влада країни також пов’язала з Росією.

«Ці терористичні та диверсійні атаки — частина систематичних дій Росії проти Європи, які зводяться до певного виду війни», — заявив він.

Естонський посадовець вважає, що багатьох людей, яких російські спецслужби залучають до таких операцій, мотивують не політичні переконання, а гроші. Саме тому європейські країни, на його думку, мають чітко показувати, що учасники диверсій будуть затримані та покарані.

Реклама

«Якщо ти співпрацюєш із російськими спецслужбами, тебе спіймають і ти потрапиш до в’язниці», — наголосив він.

Європу попередили про серйозніші атаки

Цахкна закликав європейські уряди збирати та обмінюватися доказами, щоб публічно встановлювати відповідальність Росії за атаки. Також він виступає за тіснішу координацію між розвідувальними і безпековими структурами країн Європи.

За його словами, Кремль намагається «розділити наші суспільства, послабити нашу єдність і грати на страху». Якщо Москва вирішить, що Європейський Союз не здатен діяти спільно, ризик серйозніших атак, які можуть призвести до численних жертв, зростатиме.

Водночас естонський посадовець наголосив, що наразі Росія не має можливості здійснити повномасштабний військовий напад на НАТО. Однак, на його думку, це не означає, що подібна загроза не може виникнути в майбутньому.

Реклама

«Зараз Росія не здатна здійснити повномасштабну агресію або атаки проти НАТО. Але це не означає, що цього не може статися в майбутньому. Тож використаймо цей час для підготовки», — сказав Цахкна.

Окремо він закликав європейські уряди краще пояснювати населенню, як діяти в разі кризових ситуацій, але водночас не провокувати паніку. ЄС, за словами міністра, також працює над новою стратегією безпеки, яка має посилити обмін розвідувальними даними, інвестиції в безпекові служби та можливості швидкої реакції на нетрадиційні атаки.

Російські диверсії в Європі — останні новини

Одним із найрезонансніших епізодів стала спроба атаки біля аеропорту Лейпциг/Галле, де поблизу українських транспортних літаків виявили дрони з вибухівкою. Згодом німецьке слідство вийшло на російське ГРУ: одного з підозрюваних пов’язують із російською військовою розвідкою, а саму операцію розглядають як сплановану диверсію.

Після цього Німеччина почала посилювати захист критичної інфраструктури. Зокрема, Берлін готує захист від дронів і диверсій — йдеться про мобільні підрозділи, посилення безпеки міст та аеропортів і створення цифрової системи протидії кібератакам.

Нова хвиля напруженості докотилася і до Естонії. Після підпалу Milrem Robotics Таллінн викликав російського дипломата, офіційно поклавши відповідальність за атаку на російські спецслужби. Москва ці звинувачення відкинула, однак естонська влада заявила, що причетних до підпалу вже затримали.

Новини партнерів

Новини партнерів