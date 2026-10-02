Відома українська співачка вперше виходить заміж: як коханий оригінально освідчився їй

Євген Пронін та SKYLERR / © instagram.com/skylerr_official

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Українська співачка SKYLERR виходить заміж за коханого, адвоката Євгена Проніна.

Так, парочка заручилась після майже двох років стосунків. Про це артистка оголосила у своєму Instagram. Вона опублікувала ролик, на якому показала, як обранець освідчився їй.

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Парочка в цей момент прогулювалась полем та знімала романтичне відео. Раптом Євген Пронін став на одне коліно та дістав обручку. SKYLERR взагалі нічого не підозрювала. Вона була неабияк здивована, але при цьому тішилась.

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Співачка відповіла згодою та одягнула на безіменний палець обручку. Відтак пара офіційно заручена.

«Так і тільки так!» — коротко прокоментувала заручини виконавиця.

У коментарях SKYLERR та Євгена Проніна активно почали вітати з новим етапом у стосунках. Приємні слова їм написали ведучий Андрій Бєдняков, співачка Даша Астаф’єва, блогерка Даша Кубік та багато інших.

Зазначимо, SKYLERR та Євген Пронін почали зустрічатися наприкінці 2024 року. Спершу між ними виникло спілкування в Мережі, потім вони сходили на побачення та закрутили роман. Лише наприкінці 2025-го парочка розсекретила свої стосунки.

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