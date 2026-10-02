"Дорога моя людина": Юрій Нікітін показав, яким був Андрій Данилко в молодості у день його 53-річчя

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

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Український продюсер Юрій Нікітін публічно привітав свого давнього друга Андрія Данилка з днем народження та з цієї нагоди оприлюднив їхні спільні кадри.

2 жовтня Андрій Данилко святкує 53-річчя. Нікітін вирішив не обмежуватися одним фото. Він зібрав у дописі кілька пам’ятних моментів. Серед них є й архівні світлини. На них Данилко ще зовсім молодий. Кадри дають змогу побачити артиста до того, як його сценічний образ Вєрки Сердючки став відомим мільйонам. Сам продюсер супроводив добірку дуже особистим зверненням.

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«З днем народження, дорога моя людина! Будь щасливий. Люблю тебе», — написав Юрій Нікітін.

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Допис Юрія Нікітіна / © instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

На одному з опублікованих знімків Нікітін та Данилко позують разом, а інші фото повертають до різних періодів їхнього спільного минулого. Особливо увагу привертають кадри молодого Андрія — ще до його нинішнього сценічного амплуа.

«Дорога моя людина» — саме так Нікітін звернувся до Данилка, вкотре підкресливши багаторічну близькість їхніх стосунків.

Юрій Нікітін та Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

Андрій Данилко / © instagram.com/yuriynikitin

Жарт Юрія Нікітіна / © instagram.com/yuriynikitin

Продюсер і шоумен знайомі багато років та мають чимало спільних професійних і особистих спогадів. Тож святковий допис Нікітіна вийшов радше маленьким фотоархівом, присвяченим імениннику, ніж звичайним привітанням.

Нагадаємо, нещодавно з нагоди дня народження Андрія Данилка редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про життєвий шлях артиста. Пропонуємо дізнатися, яким він був до популярності, як до нього прийшов шалений успіх та що відомо про його особисте життя.

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