Відомий український актор відмовився зніматися в кіно і здивував причиною

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Реклама

Відомий український актор Олексій Гнатковський відмовляється зніматися у фільмах та серіалах і здивував причиною свого рішення.

Артист віддає перевагу театру. Якщо у виставах його постійно можна побачити, то на великих екранах — ні. В інтерв’ю «РБК-Україна» актор не приховує, що пропозиції надходять. Проте здебільшого Олексій Гнатковський відмовляється від ролей. За словами знаменитості, або ж йому картина не подобається ідеологічно, або ж у нього просто немає часу на знімання.

Реклама

«Якесь таке пусте, що мені аж соромно в тому зніматися! Я маю де заробити, аби прогодувати свою сім’ю. Є багато акторів, я їх розумію, що вони мусять зніматися всюди, бо їм треба за щось жити. Чому я? Бо мені або ідеологічно не подобається, або час. Є пропозиція, я думаю, що можна в цьому знятися, але у мене там вистава», — пояснив актор.

Реклама

Олексій Гнатковський / © instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Олексій Гнатковський наголосив, що репутація для нього на першому місці. Артист зазначив, що не хоче паплюжити своє ім’я якоюсь картиною, яка не відповідає його цінностям. Тим більше за грошима актор не женеться, оскільки йому є з чого заробляти.

«Багато різних змінних. Але мені важлива репутація. Репутація — це кредит довіри. У нашій країні в наш час… Ім’я дорожче за гроші. Гідність важливіша», — наголосив актор.

Зазначимо, в Олексія Гнатковського насправді мало екранних ролей. Він знімався у серіалах «Довбуш» та «Кава з кардамоном». Також артист веде розважальний проєкт «Зрадники».

Нагадаємо, нещодавно Олексій Гнатковський розкрив, чому приховує дружину від публіки. Також артист зізнався, що пережила його сім’я під час повномасштабної війни.

Реклама

Новини партнерів