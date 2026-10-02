Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) / © Колаж ТСН.ua

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Український шоумен Андрій Данилко, який виступає в легендарному образі артистки Вєрки Сердючки, святкує день народження.

Так, 2 жовтня зірці виповнюється 53 роки, з яких він вже майже 30 яскраво сяє на сцені. Спочатку шоумен починав свій кар’єрний шлях як гуморист, далі з’явився легендарний образ Вєрки Сердючки, а потім пішло телебачення, пісні, концерти і гастролі.

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З нагоди дня народження Андрія Данилка редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про життєвий шлях артиста. Пропонуємо дізнатися, яким він був до популярності, як до нього прийшов шалений успіх та що відомо про його особисте життя.

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Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) / © Колаж ТСН.ua

Дитинство та юність Андрія Данилка: яким він був до популярності

Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року в місті Полтава. Батько майбутнього артиста був водієм, а мама працювала на заводі. Коли Андрію Данилку було лише сім років, його тата не стало. Чоловік помер від раку. Вихованням та фінансовим забезпеченням дітей, у шоумена ще є старша сестра, займалась мама. Жінці довелося багато працювати, аби покривати всі витрати. Тож, родина в цілому жила доволі скромно.

Андрій Данилко з мамою у дитинстві / © Telegram-канал VERKAMANIA

Андрій Данилко здобував освіту в полтавській середній школі номер 27. Навчання давалось йому нелегко. Однак ще в юності почали проявлятися його артистичні здібності. Шоумен був капітаном шкільної команди КВК. Окрім того, Андрій Данилко навчався у художній школі та відвідував театральну студію.

Андрій Данилко в дитинстві / © instagram.com/v_serduchka

Після школи шоумен спробував здобути творчу освіту. Він подав документи на вступ до Полтавського музичного училища ім. М. В. Лисенка, але не пройшов за творчим конкурсом. Врешті, аби здобути освіту, Андрій Данилко став навчатися в у полтавському ПТУ на касира-продавця.

Андрій Данилко у молодості / © Telegram-канал VERKAMANIA

Разом із тим шоумен не полишив гумор. Він потрапив до команди КВК свого училища, де розважав мініатюрами про хамовиту, але харизматичну жіночку-продавчиню. Згодом Данилко здобув успіх, коли продемонстрував самостійні номери — «Провідниця» та «Їдальня».

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Андрій Данилко в молодості / © Фото з особистого архіву

Перші кроки Андрія Данилка на сцені: як народився образ Вєрки Сердючки та таємниця її імені

Коли Андрій Данилко виступав у КВК, то зрозумів, що глядачі схвально реагують на його сценки в образі ексцентричних жіночок. Врешті, продавчиня Галя трансформувалась у провідницю.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки / © УНІАН

Вважається, що 1991 року відбулась перша поява Вєрки Сердючки. Офіційне представлення її на сцені сталося 1993 року на фестивалі «Гуморина», де Андрій Данилко з тріумфом переміг та виграв гастрольну поїздку.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки / © facebook.com/VerkaSerduchka.Official

До речі, шоумен не приховував, як вигадав ім’я Вєрка Сердючка. Артист, коли навчався у школі, був закоханий в однокласницю Аню Сердюк. Він пообіцяв дівчині, що зробить її ім’я відомим. Тож, коли вигадував прізвище для сцени, артист трішки змінив Сердюк на більш колоритне Сердючка. А от ім’я шоумен підібрав таке, яке б ідеально пасувало провідниці. Так і утворилась Вєрка Сердючка.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки / © facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Шалена популярність Вєрки Сердючки: робота на телебаченні, переїзд до Києва та перші пісні

До Андрія Данилка поступово приходила популярність. Він активно тішив гумористичними номерами, почав з’являтися на телебаченні. Одна з компаній взагалі зняла рекламний ролик із Вєркою Сердючкою, який приніс шалену славу. Врешті, 1995 року Андрій Данилко переїжджає до Києва.

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Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки / © facebook.com/VerkaSerduchka.Official

1996 року шоумен починає співпрацю з продюсером Юрієм Нікітіним. Відтак Вєрка Сердючка заспівала. Загалом, за роки діяльності вийшло чимало пісень артистки, які стали неабияк популярними та полюбились слухачам. Навіть з роками вони не втрачають прослуховувань.

Вєрка Сердючка та Юрій Нікітін / © instagram.com/yuriynikitin

1997 року Вєрка Сердючка стала ведучою. Вона вела розважальну програму «СВ-шоу», що виходила на каналі 1+1. Проєкт мав чималу популярність, а образ провідниці надовго запам’ятався глядачам.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки / © facebook.com/VerkaSerduchka.Official

Загалом, Вєрка Сердючка активно випускала пісні, давала концерти, їздила з гастролями, здобувала народну славу, знімалась у мюзиклах. Врешті, 2003 року Андрій Данилко отримав звання заслуженого артиста України.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки / © Фото з власного архіву

Участь у «Євробаченні»: як Вєрка Сердючка стала феноменом конкурсу та підкорила Європу

Вєрка Сердючка 2007 року представляла Україну на «Євробаченні». Артистка підкорювала музичну сцену конкурсу піснею Dancing Lasha Tumbai. Виступ Вєрки Сердючки став справжнім тріумфом. Виконавиця хоч і посіла друге місце, але разом із тим виборола титул ікони конкурсу.

Вєрка Сердючка на «Євробаченні-2007» / © Associated Press

Як виявилося, Вєрка Сердючка неабияк до вподоби європейцям. Відтоді співачка неодноразово поверталась на конкурс як запрошена артистка. Хоч минуло вже багато років, але виступом Андрія Данилка захоплюються й досі.

Вєрка Сердючка на «Євробаченні-2026»

Участь у «Євробаченні» принесла Вєрці Сердючці міжнародне визнання. Артистка 2015 року навіть зіграла саму себе у голлівудському бойовику «Шпигунка».

Вєрка Сердючка на «Євробаченні-2023» / © eurovision.tv

Що відомо про особисте життя Андрія Данилка

Андрій Данилко жодного разу не був у шлюбі. Виконавець жартував, що «одружений зі сценою». Шоумен зізнався, що весілля та шлюб його не цікавлять. Він намагався побудувати стосунки, але ці спроби лише обертались розбитим серцем. Дітей в Андрія Данилка теж немає.

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Андрій Данилко зараз: як змінилась його кар’єра під час війни, активна благодійна діяльність та чим він займається

Під час повномасштабної війни в Україні Андрій Данилко залишився в Києві. Він виступає з благодійними концертами. Восени 2022 року артист навіть продав Rolls-Royce, який колись належав солісту гурту Queen Фредді Мерк’юрі. Співак тоді отримав за це 250 тисяч фунтів стерлінгів, що на той момент близько 11 мільйонів гривень. Всі кошти він віддав на будівництво ультрасучасного реабілітаційного центру, який займається протезуванням та реабілітацією поранених військових та цивільних.

Андрій Данилко / © особистий архів

Артист й надалі дає концерти в образі Вєрки Сердючки. Щоправда, періодично виконавець потрапляє в мовні скандали, оскільки може виконати російськомовні пісні зі старого репертуару, за що стикається з критикою. Сам Андрій Данилко заявляв, що композиції не перекладатиме, оскільки інакше вони втратять той сенс, який він закладав. Натомість шоумен заявив, що всі його майбутні пісні будуть виключно українськомовними. Ба більше, у співака вже навіть готовий матеріал, однак він не квапиться його випускати.

Андрій Данилко

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