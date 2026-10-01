Наталія Могилевська стала власницею нового розкішного авто: у скільки співачці стала купівля

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка та тренерка 14-го сезону «Голосу країни» Наталія Могилевська стала власницею нового розкішного автомобіля.

Про це виконавиця розповіла в Instagram. Артистка поділилась, що вирішила змінити транспортний засіб. Виконавиця зупинила свій вибір на німецькому виробнику авто Audi. Знаменитість обрала кросовер преміумкласу Audi Q5.

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Нове авто Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська вже й показала, який вигляд має її нове авто. Співачка обрала автомобіль білого кольору. Салон теж у світлих відтінках та оздоблений шкірою. Вартість Audi Q5 в Україні залежить від моделі та року випуску. Автівки з салону обійдуться власнику від 2,8 до 3,7 мільйонів гривень. На вторинному ринку ціни різняться. Якщо обирати Audi Q5 першого покоління, то доведеться заплатити 10-18 тисяч доларів, а другого — 20-43 тисячі доларів.

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Нове авто Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сама ж Наталія Могилевська ділиться, що неабияк тішиться новинці. Також артистка зазначила, що процес купівлі минув без зайвих хвилювань і все склалось саме так, як їй цього хотілося.

«Ну що, нарешті можу показати її вам. Я дуже задоволена, що весь процес пройшов без зайвих переживань і головне, що все вийшло саме так, як я хотіла», — зазначила виконавиця.

Нове авто Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська розкрила таємницю псевдонімів співаків Володимира Дантеса та Макса Барських. Артистка зізналась, як їм насправді обирали сценічні імена.

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