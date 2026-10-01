До кордонів України підбирається різке похолодання: у Європі прогнозують до -15°

Похолодання

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У Польщі найближчими днями ще збережеться відносно м’яка погода, однак уже наступного тижня синоптики очікують помітне похолодання.

Про це повідомляє DobraPogoda24.

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Точна дата приходу холодного повітря поки що невідома, проте зниження температури прогнозують на значній території країни.

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Водночас значно сильніше похолодання очікується в інших частинах Європи. Через надходження арктичного повітря місцями можливі сильні заморозки, а температура може опускатися до -15°.

Таким чином, холодна повітряна маса поступово охоплюватиме дедалі більшу частину Європи, хоча у Польщі похолодання, за прогнозами, буде значно м’якшим, ніж у регіонах, де очікують двозначні морози.

Що з погодою в Україні

В Україні 1 жовтня більшість областей перебуватиме під впливом антициклону. Очікується переважно суха погода, а вдень температура становитиме близько +14…+19°, на Закарпатті — до +22°.

Водночас ночі вже стануть відчутно холоднішими. На заході, півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях прогнозують лише +1…+6°.

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Український гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3°. У ніч проти 1 жовтня вони можливі у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що суха й порівняно тепла денна погода триматиметься в Україні до кінця тижня. Водночас на півдні, сході та Дніпропетровщині пориви північно-східного вітру можуть сягати 15–20 м/с.

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих українських містах 1 жовтня.

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