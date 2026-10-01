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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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264
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До кордонів України підбирається різке похолодання: у Європі прогнозують до -15°

Холодне повітря поступово охоплює Європу. Поруч з Україною очікують помітне похолодання, а в окремих регіонах континенту температура може опуститися до -15°.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Похолодання

Похолодання

У Польщі найближчими днями ще збережеться відносно м’яка погода, однак уже наступного тижня синоптики очікують помітне похолодання.

Про це повідомляє DobraPogoda24.

Точна дата приходу холодного повітря поки що невідома, проте зниження температури прогнозують на значній території країни.

Водночас значно сильніше похолодання очікується в інших частинах Європи. Через надходження арктичного повітря місцями можливі сильні заморозки, а температура може опускатися до -15°.

Таким чином, холодна повітряна маса поступово охоплюватиме дедалі більшу частину Європи, хоча у Польщі похолодання, за прогнозами, буде значно м’якшим, ніж у регіонах, де очікують двозначні морози.

Що з погодою в Україні

В Україні 1 жовтня більшість областей перебуватиме під впливом антициклону. Очікується переважно суха погода, а вдень температура становитиме близько +14…+19°, на Закарпатті — до +22°.

Водночас ночі вже стануть відчутно холоднішими. На заході, півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях прогнозують лише +1…+6°.

Український гідрометцентр оголосив жовтий рівень небезпечності через заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -3°. У ніч проти 1 жовтня вони можливі у західних і північних областях, а також на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що суха й порівняно тепла денна погода триматиметься в Україні до кінця тижня. Водночас на півдні, сході та Дніпропетровщині пориви північно-східного вітру можуть сягати 15–20 м/с.

Раніше синоптики розповіли, якої погоди очікувати у великих українських містах 1 жовтня.

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