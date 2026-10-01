Привітання з Днем українського козацтва 2022: картинки українською, проза і вірші / © ТСН.ua

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З Днем козацтва в Україні: привітання в прозі

Вітаю з Днем українського козацтва! Бажаю міцного здоров’я, незламного духу, мужності та сили. Нехай козацька відвага живе в серці, а в житті завжди буде місце для честі, свободи, добрих справ і великих перемог.

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Щиро вітаю з Днем українського козацтва! Нехай славні козацькі традиції надихають бути сильними, сміливими та вірними своїй землі. Бажаю миру, добробуту, родинного тепла та впевненості в завтрашньому дні.

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З Днем українського козацтва! Бажаю козацького здоров’я, витримки, сили духу та невичерпної енергії. Нехай у серці завжди живуть любов до України, почуття гідності та віра в краще майбутнє.

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Прийміть щирі вітання з Днем українського козацтва! Нехай мужність і волелюбність наших предків додають сил долати будь-які труднощі. Бажаю миру, злагоди, благополуччя та щасливого життя у вільній Україні.

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Вітаю зі святом українського козацтва! Бажаю незламності, відваги й козацького завзяття. Нехай поруч будуть надійні люди, у домі панують добро та достаток, а кожен новий день приносить сили, надію і приводи пишатися Україною.

День козацтва: привітання у віршах

З Днем козацтва вас вітаю,

Сили й мужності бажаю!

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Хай козацький вільний дух

Буде з вами серед буднів.

Миру, щастя і добра,

Хай квітує Україна!

***

Хай козацька сила й воля

Бережуть від лиха й болю,

Хай здоров’я не підводить,

Щастя стежечку знаходить.

Миру, радості, тепла

І на многії літа!

***

З Днем козацтва України!

Хай міцніє наша сила,

Хай відвага не згасає,

А Господь оберігає.

Хай панують мир і воля,

Буде світлою вам доля!

***

Хай козацька мужність славна

Буде в серці повсякчас,

Хай любов до України

Надихає кожного із нас.

Щастя, злагоди, достатку,

Миру в домі і добра,

Щоб життя було прекрасним

На щасливії літа!

***

Козацького духу, наснаги і сили,

Щоб мрії збувались, щоб серцем раділи,

Щоб воля і правда вели крізь життя,

А віра дарувала світле майбуття.

Хай мир запанує у ріднім краю,

І щастя живе у кожному дому!

Картинки українською мовою на День українського козацтва

День козацтва: картинки / © ТСН.ua

День козацтва: картинки / © ТСН.ua

День козацтва: картинки / © ТСН.ua

День козацтва: картинки / © ТСН.ua

День козацтва: картинки / © ТСН.ua

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