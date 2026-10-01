Привітання з Днем українського козацтва 2022: картинки українською, проза і вірші

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Привітання з Днем українського козацтва 2026: картинки українською, проза і вірші
1 жовтня — День козацтва в Україні. В час, коли багато українських захисників і захисниць боронять Батьківщину від російських окупантів, нащадки козаків заслуговують на найкращі вітання. Тому ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем козацтва.
З Днем козацтва в Україні: привітання в прозі
Вітаю з Днем українського козацтва! Бажаю міцного здоров’я, незламного духу, мужності та сили. Нехай козацька відвага живе в серці, а в житті завжди буде місце для честі, свободи, добрих справ і великих перемог.
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Щиро вітаю з Днем українського козацтва! Нехай славні козацькі традиції надихають бути сильними, сміливими та вірними своїй землі. Бажаю миру, добробуту, родинного тепла та впевненості в завтрашньому дні.
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З Днем українського козацтва! Бажаю козацького здоров’я, витримки, сили духу та невичерпної енергії. Нехай у серці завжди живуть любов до України, почуття гідності та віра в краще майбутнє.
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Прийміть щирі вітання з Днем українського козацтва! Нехай мужність і волелюбність наших предків додають сил долати будь-які труднощі. Бажаю миру, злагоди, благополуччя та щасливого життя у вільній Україні.
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Вітаю зі святом українського козацтва! Бажаю незламності, відваги й козацького завзяття. Нехай поруч будуть надійні люди, у домі панують добро та достаток, а кожен новий день приносить сили, надію і приводи пишатися Україною.
День козацтва: привітання у віршах
З Днем козацтва вас вітаю,
Сили й мужності бажаю!
Хай козацький вільний дух
Буде з вами серед буднів.
Миру, щастя і добра,
Хай квітує Україна!
***
Хай козацька сила й воля
Бережуть від лиха й болю,
Хай здоров’я не підводить,
Щастя стежечку знаходить.
Миру, радості, тепла
І на многії літа!
***
З Днем козацтва України!
Хай міцніє наша сила,
Хай відвага не згасає,
А Господь оберігає.
Хай панують мир і воля,
Буде світлою вам доля!
***
Хай козацька мужність славна
Буде в серці повсякчас,
Хай любов до України
Надихає кожного із нас.
Щастя, злагоди, достатку,
Миру в домі і добра,
Щоб життя було прекрасним
На щасливії літа!
***
Козацького духу, наснаги і сили,
Щоб мрії збувались, щоб серцем раділи,
Щоб воля і правда вели крізь життя,
А віра дарувала світле майбуття.
Хай мир запанує у ріднім краю,
І щастя живе у кожному дому!