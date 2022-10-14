Привітання з Днем українського козацтва 2022: картинки українською, проза і вірші

14 жовтня - День козацтва в Україні. В час, коли багато українських захисників і захисниць боронять Батьківщину від російських окупантів, нащадки козаків заслуговують на найкращі вітання. Тому ТСН.ua підготував для вас привітання з Днем козацтва.

З Днем козацтва в Україні: привітання в прозі

У кожному з нас тече кров наших предків – вільних і незалежних козаків. Саме дух козацтва покоління за поколінням виховує у наших земляків патріотизм, національну свідомість, почуття гордості. Сили, козацької міці, здоров’я та непереможності тобі, козаче!

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Прийми найщиріші вітання з нагоди Дня українського козацтва! Пам’ятай, що ідея козацтва жива донині. Правда, сучасний український козак це не той, хто одягнений у шаровари, а той, хто нічого не пошкодує за свободу – свою, своєї сім’ї, своєї держави. Вітаю!

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У цей день ми гучно славимо, синів України, які мужньо боронять кордони нашої держави під синьо-жовтим стягом. Всі тих, хто не ховається й готовий віддати борг свій, Поздоровлення для вас – З Днем українського козацтва!

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Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею. Звертаючись до неї, вони казали: “Покрий нас чесним своїм Покровом та захисти нас від усякого зла!” Тож вітаю всіх козаків із цим радісним святом і бажаю міцного здоров’я, щастя, наснаги у відродженні найкращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашої рідної України! І, звичайно, якнайшвидшої перемоги над російською нечистю.

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Дорогі наші вояки! Ви довели, що є достойними нащадками українського козацтва. Тож щиро зичимо Вам міцного здоров’я, незламного духу та мирного неба! Також сердечно вітаємо Всіх з особливим Днем для українців – святом Пресвятої Покрови. У сьогоднішніх далеко непростих і нелегких обставинах життя українського народу ми просимо у Пресвятої Владичиці її Покрову над усіма Вами. Бажаємо Вам козацьких вчинків, звитяг і глибокої духовності. Нехай прагнення відстоювати свою волю та незалежність і надалі буде неодмінною рисою усього українського війська!

День козацтва: привітання у віршах

Хай прибувають сили,

Не підведе рука,

Вітаю тебе, рідний,

Із Днем козака!

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Ти – козак! Ти – вояк!

Не здолати тебе ніяк!

Хай з тобою буде милість Божа,

І Покрова допоможе!

***

Принесу в долоньці

Жінці-амазонці

Щастя, що росою

Виграє на сонці!

Мрії, щоб спіймати –

Подарую крила!

З жовтневим святом,

Козачко наша мила!

***

Хай Чумацький Шлях зоріє,

Хай молитва душу гріє,

Хай Вкраїну навіки

Прославляють козаки!

Хай Покрова Пресвята

Серце щастям огорта,

І усім нам подарує

Довгі та благі літа!

***

Сьогодні Україна святкує славне свято,

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате!

Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину

Родину захищати та рідну Україну!

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,

Покровом Божа Матір тебе хай огортає!

Картинки українською мовою на День українського козацтва

День козацтва: картинки / Фото: ТСН.ua

День козацтва: картинки / Фото: ТСН.ua

День козацтва: картинки / Фото: ТСН.ua

День козацтва: картинки / Фото: ТСН.ua