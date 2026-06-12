Рубіо привітав росіян із "днем Росії": що заявив про війну в Україні

Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо від імені американського уряду звернувся до громадян з нагоди «дня Росії».

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США.

Примітно, що в офіційному привітанні Рубіо адресував слова безпосередньо російському народу, оминувши згадки про вище керівництво країни-агресорки. У США наголосили: мир в Україні є головною умовою для того, щоб відносини з Росією стали нормальними.

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«Від імені Сполучених Штатів Америки я вітаю російський народ із днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані справі досягнення мирного врегулювання російсько-української війни», — зазначив Марко Рубіо.

Очільник Держдепу висловив сподівання, що припинення бойових дій дозволить змінити геополітичний курс.

«Ми сподіваємося, що міцний мир відкриє шлях до більш процвітаючого майбутнього для російського народу та до більш конструктивних відносин між нашими двома країнами», — резюмував державний секретар США.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом з’являться новини щодо 400 млн доларів допомоги Україні, які раніше схвалив Конгрес США, але виплати яких затримуються через процедури в Пентагоні.

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