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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

Журналіст перервав прямий ефір заради селфі з Шакірою на відкритті ЧС-2026

Репортер, який вів пряму трансляцію матчу-відкриття Чемпіонату світу з футболу 2026 року, несподівано відклав мікрофон, щоб сфотографуватися з Шакірою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Співачка Шакіра

Співачка Шакіра / © Associated Press

Перед стартом чемпіонату світу-2026 у центрі уваги несподівано опинився аргентинський журналіст Марсело Бенедетто.

Про кумедний інцидент пише champion.com.ua.

Все сталося на стадіоні в Мехіко за кілька годин до матчу-відкриття між збірними Мексики та ПАР. Саме там колумбійська співачка Шакіра готувалася виконати офіційний гімн турніру «Dai Dai (Let’s Go)» разом із нігерійським репером Берна Боєм.

У цей час Бенедетто працював у прямому ефірі та вів репортаж зі стадіону. Однак раптом журналіст помітив Шакіру неподалік від поля.

Журналіст просто залишив своє робоче місце, відклав мікрофон і попрямував назустріч співачці. Він наздогнав співачку та попросив спільне фото.

Шакіра поставилася до цього з усмішкою. Співачка охоче погодилася на знімок.

Нагадаємо, 11 червня стартував фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу. Він розпочався матчем-відкриття у Мехіко між збірними Мексики та ПАР (Південно-Африканської Республіки), а завершиться 19 липня фіналом в Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка).

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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