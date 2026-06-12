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Журналіст перервав прямий ефір заради селфі з Шакірою на відкритті ЧС-2026
Репортер, який вів пряму трансляцію матчу-відкриття Чемпіонату світу з футболу 2026 року, несподівано відклав мікрофон, щоб сфотографуватися з Шакірою.
Перед стартом чемпіонату світу-2026 у центрі уваги несподівано опинився аргентинський журналіст Марсело Бенедетто.
Про кумедний інцидент пише champion.com.ua.
Все сталося на стадіоні в Мехіко за кілька годин до матчу-відкриття між збірними Мексики та ПАР. Саме там колумбійська співачка Шакіра готувалася виконати офіційний гімн турніру «Dai Dai (Let’s Go)» разом із нігерійським репером Берна Боєм.
У цей час Бенедетто працював у прямому ефірі та вів репортаж зі стадіону. Однак раптом журналіст помітив Шакіру неподалік від поля.
Журналіст просто залишив своє робоче місце, відклав мікрофон і попрямував назустріч співачці. Він наздогнав співачку та попросив спільне фото.
Шакіра поставилася до цього з усмішкою. Співачка охоче погодилася на знімок.
Нагадаємо, 11 червня стартував фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу. Він розпочався матчем-відкриття у Мехіко між збірними Мексики та ПАР (Південно-Африканської Республіки), а завершиться 19 липня фіналом в Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка).