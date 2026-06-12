Журналіст перервав прямий ефір заради селфі з Шакірою на відкритті ЧС-2026

Співачка Шакіра / © Associated Press

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Перед стартом чемпіонату світу-2026 у центрі уваги несподівано опинився аргентинський журналіст Марсело Бенедетто.

Про кумедний інцидент пише champion.com.ua.

Все сталося на стадіоні в Мехіко за кілька годин до матчу-відкриття між збірними Мексики та ПАР. Саме там колумбійська співачка Шакіра готувалася виконати офіційний гімн турніру «Dai Dai (Let’s Go)» разом із нігерійським репером Берна Боєм.

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У цей час Бенедетто працював у прямому ефірі та вів репортаж зі стадіону. Однак раптом журналіст помітив Шакіру неподалік від поля.

Журналіст просто залишив своє робоче місце, відклав мікрофон і попрямував назустріч співачці. Він наздогнав співачку та попросив спільне фото.

Шакіра поставилася до цього з усмішкою. Співачка охоче погодилася на знімок.

Нагадаємо, 11 червня стартував фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу. Він розпочався матчем-відкриття у Мехіко між збірними Мексики та ПАР (Південно-Африканської Республіки), а завершиться 19 липня фіналом в Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка).

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