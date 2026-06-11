ЧС-2026 з футболу стартував: яскраві фото з церемонії відкриття

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

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У четвер, 11 червня, стартував фінальний турнір чемпіонату світу-2026 з футболу.

У матчі-відкритті Мундіалю на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко зустрічаються збірні Мексики та ПАР (Південно-Африканської Республіки). Стартовий свисток пролунав о 22:06 за київським часом.

Поєдинку передувала урочиста церемонія відкриття ЧС-2026 за участю великої кількості зірок.

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Знаменита колумбійська співачка Шакіра виконала пісню "Dai Dai" — офіційний гімн ЧС-2026. Також виступив відомий італійський співак Андреа Бочеллі, колумбійська зірка реггетону Джей Балвін, південноафриканська співачка та авторка пісень Тайла.

Крім того, уболівальники побачили колоритне танцювальне шоу. Наприкінці церемонії на поле було винесено прапори всіх країн-учасниць турніру.

До вашої уваги яскраві фото з церемонії відкриття ЧС-2026 з футболу.

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Церемонія відкриття ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору “синьо-жовті” програли Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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