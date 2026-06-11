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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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331
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На ЧС-2026 з футболу забито перший гол: хто став його автором

Уже на 9-й хвилині матчу мексиканський форвард Хуліан Кіньйонес відзначився у воротах збірної ПАР.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Хуліан Кіньйонес

Хуліан Кіньйонес / © Associated Press

На чемпіонаті світу-2026 з футболу, який стартував 11 червня, забито перший гол.

Уже на 9-й хвилині матчу-відкриття форвард збірної Мексики Хуліан Кіньйонес вразив ворота команди ПАР (Південно-Африканської Республіки).

Півзахисник південноафриканців Яя Сітоле невдало прийняв передачу від свого голкіпера Ронвена Вільямса, хавбек мексиканців Ерік Ліра зіграв на перехопленні. Далі м'яч відскочив до Кіньйонеса, який з центру штрафного майданчика влучно пробив під воротарем.

Крім Мексики і ПАР, у групі А також виступають Республіка Корея і Чехія, які очний матч стартового туру проведуть у п'ятницю, 12 червня, о 05:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

Збірна України не змогла вийти на ЧС-2026. У півфіналі плейоф європейського відбору “синьо-жовті” програли Швеції (1:3).

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
331
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