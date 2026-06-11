ФІФА запровадила надзвичайне правило на ЧС-2026, яке може затримувати матчі на кілька годин

Підготовка до ЧС-2026 / © Associated Press

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Чемпіонат світу 2026 року у США може стати випробуванням не лише для футболістів, а й для вболівальників. ФІФА впровадила обов’язкове 30-хвилинне правило через загрозу гроз, що здатне затримати матчі на кілька годин.

Про це пише Lad Bible.

Чемпіонати світу традиційно проводяться у розпал літа, тож мундіаль 2026 року, який прийматимуть США, Мексика та Канада, не стане винятком із цього правила.

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Деякі вболівальники непокояться, що збірним Англії та Шотландії буде складно адаптуватися до високих температур у таких регіонах, як Техас, Флорида та окремі райони Мексики. Саме через цей фактор одна з комп’ютерних симуляцій турніру не вважає британські команди головними претендентами на титул.

Втім, проблеми можуть створити не лише спека та висока вологість. Існують й інші погодні явища, здатні серйозно вплинути на проведення матчів. Річ у тім, що у США діють суворі правила безпеки щодо гроз, яких зобов’язані дотримуватися всі організатори спортивних подій на відкритому повітрі, зокрема й турнірів під егідою ФІФА.

У разі фіксації блискавки або іншої електричної активності в межах восьми миль (близько 13 км) від стадіону без повністю закритого даху захід необхідно призупинити щонайменше на пів години. Якщо за цей час нових розрядів не буде зафіксовано, матч можуть поновити одразу після готовності команд. Проте будь-яка нова електрична активність упродовж цього періоду автоматично запускає новий 30-хвилинний відлік.

Ба більше, поєдинок доведеться зупинити знову, якщо блискавку зафіксують у зазначеному радіусі навіть щойно після відновлення гри.

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Чимало міст, які прийматимуть матчі чемпіонату світу, розташовані в місцевостях, де літні грози є доволі поширеним явищем. Лише чотири арени турніру обладнані стаціонарними або розсувними дахами, що дозволяє не застосовувати до них це правило.

Тож існує цілком реальна ймовірність того, що окремі матчі можуть затримуватися на кілька годин через несприятливі погодні умови.

Подібний випадок уже стався на клубному чемпіонаті світу 2025 року в США. Матч 1/8 фіналу між «Челсі» та «Бенфікою» в Шарлотті (штат Північна Кароліна) було призупинено на дві години. Зрештою зустріч завершилася лише через 4 години 38 хвилин після стартового свистка.

Також товариський поєдинок між Англією та Коста-Рикою, який відбувся в ніч проти 10 червня, затримали на годину через грозу у Флориді.

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Якщо подібна ситуація виникне вже під час чемпіонату світу, ФІФА зіткнеться із серйозними труднощами. Перенесення матчів у надзвичайно щільному графіку турніру є складним завданням, а багатогодинні паузи можуть викликати невдоволення серед уболівальників, футболістів і тренерських штабів.

Нагадаємо, від 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді відбуватиметься ЧС-2026, де вперше зіграють 48 збірних. Головним фаворитом турніру букмекери вважають Іспанію (коефіцієнт 5,50). Слідом ідуть Франція (6,50), Англія (7,00), Аргентина (9,00) та Бразилія (9,00).

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