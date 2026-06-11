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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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26
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Збірна України з тенісу дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Жіноча збірна України з тенісу

Жіноча збірна України з тенісу / © facebook.com/UkrainianTennisFederation

Жіноча збірна України з тенісу дізналася суперника у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. У першому раунді плейоф "синьо-жовті" зустрінуться з Бельгією.

Переможець пари Україна — Бельгія в півфіналі позмагається з тріумфатором протистояння Італія — Китай.

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться від 22 до 27 вересня у китайському Шеньчжені.

Українські тенісистки вдруге поспіль візьмуть участь у фінальній частині Кубка Біллі Джин Кінг. Торік наша збірна дійшла до півфіналу, де програла майбутнім чемпіонкам — італійкам.

Пари 1/4 фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Італія — Китай

Україна — Бельгія

Казахстан — Іспанія

Чехія — Велика Британія

Зазначимо, що у квітні збірна України з Еліною Світоліною та Мартою Костюк у складі вийшла до фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг після перемоги над Польщею.

Раніше повідомлялося, що Костюк установила історичне досягнення на Roland Garros. Марта стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — 1993 та 1999 років.

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Дата публікації
Кількість переглядів
26
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