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Визначилася чемпіонка Roland Garros-2026
19-річна Мірра Андрєєва вперше в кар'єрі завоювала титул Grand Slam.
"Нейтральна" російська тенісистка Мірра Андрєєва (№8 WTA) стала чемпіонкою Roland Garros-2026 у жіночому одиночному розряді.
У фіналі ґрунтового мейджора 19-річна спортсменка з країни-терористки обіграла головну сенсацію цього турніру — 24-річну польку Маю Хвалінську (№114 WTA).
Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Андрєєва вперше в кар'єрі завоювала титул Grand Slam — вона вперше грала у фіналі мейджорів.
Для Хвалінської, яка стартувала на Roland Garros з кваліфікації, це був дебютний фінал на турнірах Grand Slam. Досі на мейджорах Мая не проходила далі другого кола.
Зазначимо, що найкращий результат серед українок на Roland Garros-2026 показала Марта Костюк, яка дійшла до півфіналу, де програла Андрєєвій.
Перед цим Марта у чвертьфіналі здолала першу ракетку України Еліну Світоліну.
Костюк установила історичне досягнення на Roland Garros. Марта стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — 1993 та 1999 років.