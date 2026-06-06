Визначилася чемпіонка Roland Garros-2026

Мірра Андрєєва / © Associated Press

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"Нейтральна" російська тенісистка Мірра Андрєєва (№8 WTA) стала чемпіонкою Roland Garros-2026 у жіночому одиночному розряді.

У фіналі ґрунтового мейджора 19-річна спортсменка з країни-терористки обіграла головну сенсацію цього турніру — 24-річну польку Маю Хвалінську (№114 WTA).

Матч тривав 1 годину 23 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

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Андрєєва вперше в кар'єрі завоювала титул Grand Slam — вона вперше грала у фіналі мейджорів.

Для Хвалінської, яка стартувала на Roland Garros з кваліфікації, це був дебютний фінал на турнірах Grand Slam. Досі на мейджорах Мая не проходила далі другого кола.

Зазначимо, що найкращий результат серед українок на Roland Garros-2026 показала Марта Костюк, яка дійшла до півфіналу, де програла Андрєєвій.

Перед цим Марта у чвертьфіналі здолала першу ракетку України Еліну Світоліну.

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Костюк установила історичне досягнення на Roland Garros. Марта стала першою в історії України півфіналісткою Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді. Раніше це вдавалося тільки Андрію Медведєву серед чоловіків — 1993 та 1999 років.

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