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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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359
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Визначилися фіналісти Roland Garros-2026: хто розіграє титул Grand Slam

За трофей позмагаються німець Александер Звєрєв та італієць Флавіо Коболлі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Флавіо Коболлі

Флавіо Коболлі / © Associated Press

Стали відомі фіналісти Roland Garros-2026 у чоловічому одиночному розряді.

У вирішальному матчі турніру Grand Slam зіграють німець Александер Звєрєв (№3 ATP) та італієць Флавіо Коболлі (№14 ATP).

У півфіналі Звєрєв обіграв чеха Якуба Меншика (№27 ATP) — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Коболлі вийшов до фіналу автоматично через те, що його суперник італієць Маттео Арнальді (№104 ATP) не зміг взяти участь у грі через хворобу.

Фінальний поєдинок між Коболлі та Звєрєвим відбудеться у неділю, 7 червня.

24-річний Коболлі вперше в кар'єрі дійшов до фіналу на рівні Grand Slam.

Для 29-річного Звєрєва це буде четвертий у кар'єрі фінал на мейджорах. Три попередні він програв — на US Open-2020, Roland Garros-2024 і Australian Open-2025.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк зупинилася за крок від історичного для України фіналу Roland Garros.

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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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