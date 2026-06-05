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Визначилися фіналісти Roland Garros-2026: хто розіграє титул Grand Slam
За трофей позмагаються німець Александер Звєрєв та італієць Флавіо Коболлі.
Стали відомі фіналісти Roland Garros-2026 у чоловічому одиночному розряді.
У вирішальному матчі турніру Grand Slam зіграють німець Александер Звєрєв (№3 ATP) та італієць Флавіо Коболлі (№14 ATP).
У півфіналі Звєрєв обіграв чеха Якуба Меншика (№27 ATP) — 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.
Коболлі вийшов до фіналу автоматично через те, що його суперник італієць Маттео Арнальді (№104 ATP) не зміг взяти участь у грі через хворобу.
Фінальний поєдинок між Коболлі та Звєрєвим відбудеться у неділю, 7 червня.
24-річний Коболлі вперше в кар'єрі дійшов до фіналу на рівні Grand Slam.
Для 29-річного Звєрєва це буде четвертий у кар'єрі фінал на мейджорах. Три попередні він програв — на US Open-2020, Roland Garros-2024 і Australian Open-2025.
Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк зупинилася за крок від історичного для України фіналу Roland Garros.