Ентоні Гед / © Associated Press

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Помер британський актор Ентоні Гед, відомий за роллю спостерігача Руперта Джайлза в американському телесеріалі «Баффі — переможниця вампірів» й головного антагоніста Руперта Менніона у серіалі «Тед Лассо». Йому було 72 роки.

Ентоні Гед / © Associated Press

Про смерть зірки повідомили його доньки Емілі та Дейзі Гед у заяві для BBC. Вони зазначили, що їхній батько помер від ускладнень, спричинених пневмонією, в оточенні своєї сім’ї.

«Було і завжди буде честю та привілеєм бути його доньками та на власні очі бачити вплив, який він та його робота мали на багатьох. Ми знаємо, як сильно його не вистачатиме друзям, колегам та шанувальникам проєктів, у яких він брав участь — він дуже любив свою роботу і завжди вважав себе неймовірно щасливим, що мав змогу працювати разом з такими винятково талановитими людьми, у таких чудових постановках, протягом кар’єри, яка тривала кілька десятиліть», — написали доньки актора у своїй заяві.

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Ентоні Гед / © Associated Press

Гед також виконав роль прем'єр-міністра у комедійному скетч-серіалі «Маленька Британія» та Утера Пендрагона у фентезійно-пригодницькому шоу «Мерлін».

Та його здебільшого визнавали за роботу на телебаченні. Гед розпочав свою кар'єру в театрі, зігравши в мюзиклі «Godspell» наприкінці 1970-х років. Пізніше він знімався у постановках «Chess», «Peter Pen» та «Rocky Horror Show Live». Перш ніж пробитися на екран, Ентоні здобув визнання у Великій Британії як зірка серії рекламних роликів Nescafé, що транслювалися від 1987-го до 1993 року.

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