Король Чарльз у військовій формі з'явився на урочистій церемонії у Віндзорському замку

Король Чарльз III / © Associated Press

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Король Великої Британії у супроводі першого морського лорда і командувача Королівської морської піхоти генерала сера Гвіна Дженкінса був присутній на церемонії вручення нових прапорів 40-му, 42-му, 43-му та 45-му полкам Королівської морської піхоти у Віндзорському замку.

Король Чарльз III / © Associated Press

Чарльз був одягнений у військову форму, з медалями та орденами на грудях, а на голові у нього був кашкет. Король з’явився на церемонії сам, його дружина королева Камілла не супроводжувала його.

Король Чарльз III / © Associated Press

Тим часом учора королева Камілла спостерігала за парадом ветеранів Челсі під час Дня заснування організації ветеранів Челсі у Королівському госпіталі у Лондоні. Там Її Величність з’явилася у ніжно-рожевому пальті та капелюсі.

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Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

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