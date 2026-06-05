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Король Чарльз у військовій формі з'явився на урочистій церемонії у Віндзорському замку
Король Чарльз був присутній на церемонії вручення нових знамен.
Король Великої Британії у супроводі першого морського лорда і командувача Королівської морської піхоти генерала сера Гвіна Дженкінса був присутній на церемонії вручення нових прапорів 40-му, 42-му, 43-му та 45-му полкам Королівської морської піхоти у Віндзорському замку.
Чарльз був одягнений у військову форму, з медалями та орденами на грудях, а на голові у нього був кашкет. Король з’явився на церемонії сам, його дружина королева Камілла не супроводжувала його.
Тим часом учора королева Камілла спостерігала за парадом ветеранів Челсі під час Дня заснування організації ветеранів Челсі у Королівському госпіталі у Лондоні. Там Її Величність з’явилася у ніжно-рожевому пальті та капелюсі.