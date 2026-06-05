ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Король Чарльз у військовій формі з'явився на урочистій церемонії у Віндзорському замку

Король Чарльз був присутній на церемонії вручення нових знамен.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Король Чарльз III

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Великої Британії у супроводі першого морського лорда і командувача Королівської морської піхоти генерала сера Гвіна Дженкінса був присутній на церемонії вручення нових прапорів 40-му, 42-му, 43-му та 45-му полкам Королівської морської піхоти у Віндзорському замку.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Чарльз був одягнений у військову форму, з медалями та орденами на грудях, а на голові у нього був кашкет. Король з’явився на церемонії сам, його дружина королева Камілла не супроводжувала його.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Тим часом учора королева Камілла спостерігала за парадом ветеранів Челсі під час Дня заснування організації ветеранів Челсі у Королівському госпіталі у Лондоні. Там Її Величність з’явилася у ніжно-рожевому пальті та капелюсі.

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie