5 і 9 червня відбудуться перехідні матчі за право грати в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2026/27.

Учасниками плейоф стали чотири клуби: "Кудрівка", "Олександрія", "Лівий Берег" та "Агробізнес".

За право провести наступний сезон в елітному дивізіоні "Кудрівка" (13-те місце в УПЛ-2025/26) позмагається з "Агробізнесом" (фінішував 4-м у Першій лізі), а "Олександрія" (15-та позиція в УПЛ) побореться з "Лівим Берегом" (бронзовий призер Першої ліги).

Зазначимо, що замість "Олександрії" в плейоф повинен був грати "Рух", але львівський клуб відмовився від участі в перехідних матчах.

За підсумками сезону-2025/26 з еліти напряму вилетіли "Полтава" (останнє місце в таблиці УПЛ) та "Рух" (14-та позиція). Їх замінять чернівецька "Буковина" та одеський "Чорноморець", які посіли перше та друге місця в Першій лізі відповідно.

Плейоф за право грати в УПЛ-2026/27: розклад і результати матчів

П'ятниця, 5 червня

15:30 "Олександрія" — "Лівий Берег"

18:00 "Кудрівка" — "Агробізнес"

Вівторок, 9 червня

15:30 "Лівий Берег" — "Олександрія"

18:00 "Агробізнес" — "Кудрівка"

