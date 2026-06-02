Де вигідніше заправитися сьогодні: ціни на пальне 2 червня

ціни на пальне 2 червня

2 червня ціни на пальне в Україні залишилися без змін. Тенденція зберігається та сама — найдорожче пальне пропонують АЗС «Окко», «WOG» та «Socar». Найдешевший бензин можна придбати у мережах «Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне 2 червня: скільки коштує бензин і дизель

Українські АЗС вирішили не змінювати вчорашніх цін та пропонують у середньому А-95 по 76,70 грн/л, а дизель — по 86,84 грн/л.

«UPG» : А95 — 76,40 грн, А95+ — 78,40 грн, ДП — 84,26 грн, ДП+ — 86,90 грн, А100 — 84,90 грн, Газ — 45,90 грн.

«OKKO» : А95 — 79,90 грн, А95+ — 82,90 грн, ДП — 88,90 грн, ДП+ — 91,90 грн, А100 — 89,90 грн, Газ — 47,90 грн.

«WOG» : А95 — 79,90 грн, А95+ — 82,90 грн, ДП — 88,90 грн, ДП+ — 91,90 грн, А100 — 89,90 грн, Газ — 47,90 грн.

«KLO» : А95 — 73,90 грн, А95+ — 81,70 грн, ДП — 86,40 грн, А92 — 70,9 грн, Газ — 46,50 грн.

«SOCAR» : А95 — 79,90 грн, А95+ — 83,90 грн, ДП — 88,90 грн, ДП+ — 91,90 грн, А100 — 89,90 грн, Газ — 47,90 грн.

«UKRNAFTA» : А95 — 74,90 грн, А95+ — 74,90 грн, ДП — 85,90 грн, ДП+ — 88,90 грн, А92 — 69,90 грн, Газ — 45,90 грн.

«БРСМ-нафта»: А95 — 73,99 грн, ДП — 81,99 грн, Газ — 44,99 грн.

Яка швидкість економить пальне

На тлі високих цін на пальне експерти та профільні інститути дорожнього руху визначили оптимальний режим водіння для економії. «Золотим числом» названо швидкість у межах 90–100 км/год, за якої двигун працює з найвищою термодинамічною ефективністю.

Через аеродинамічний опір перевищення цієї межі суттєво збільшує витрати: рух на швидкості 110 км/год підвищує споживання пального на 9%, а на 120 км/год — уже на 30% порівняно з їздою на 90 км/год.

Водночас фахівці зазначають, що економія не повинна шкодити безпеці, тому занадто повільний рух на швидкісних автомагістралях не рекомендується.

Окрім швидкості, для зменшення витрат радять звертати увагу на роботу коробки передач та оберти двигуна. Рекомендується якомога раніше переходити на вищі передачі (ще до досягнення 50 км/год), оскільки низькі передачі потрібні переважно для старту чи підйомів.

Більшість сучасних двигунів працює найефективніше в діапазоні від 1500 до 3000 обертів за хвилину. Для далеких поїздок водіям також радять вмикати круїз-контроль, який допомагає підтримувати стабільний темп та уникати постійних коливань швидкості.

