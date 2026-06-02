Вивезла з передової 13 поранених в одній швидкій: неймовірна історія бойової медикині "Бурі" (відео)

"Буря" / © ТСН

Бойова медикиня штурмової бригади «Лють» пройшла справжнє пекло на Донеччині. Запоріжанка Ксенія побувала у найгарячіших точках передової, і сьогодні на її рахунку сотні врятованих життів та така ж кількість ризикованих виїздів на «нуль». Одного разу під надщільними ворожими обстрілами дівчині вдалося неймовірне — вона евакуювала одразу 13 поранених в одній єдиній машині швидкої допомоги.

Дивовижну та надихаючу історію відважної захисниці почула кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

Як “Буря” пішла на фронт

До початку великої війни Ксенія працювала у поліції Запоріжжя. Проте коли прийшла офіційна службова телеграма про формування нової штурмової бригади Нацполіції «Лють» та гостру потребу в досвідчених фахівцях, дівчина не вагалася ні секунди. Вона одразу підійшла до свого керівника із запитанням, чи відпустить він її на фронт. Почувши у відповідь упевнене: «Ага, я й не сумнівався, що ти підеш туди», Ксенія вирушила на передову. Захисниця зізнається, що просто не змогла б залишатися в тилу, коли її знання потрібні на полі бою.

«Я не захотіла сидіти в теплому кабінеті, я знала, що я можу бути корисною зі своїми навичками», — каже «Буря».

Сьогодні на рахунку медикині десятки та сотні врятованих побратимів, які згадують її з величезною теплотою та повагою. Один із них, боєць на псевдо «Ірпіс», завдячує Ксенії власним життям після отримання надважкого поранення під час виконання бойового завдання.

«Це професійний медик, вона врятувала мене під час евакуації, коли я отримав тяжке поранення. Вона під час евакуації ні на хвилину не залишала мене самого, завжди контролювала мій стан», — каже «Ірпіс», боєць штурмової бригади «Лють».

Евакуація 13 бійців та психологічні хитрощі проти болю

Часто, аби вивезти поранених хлопців із самого епіцентру боїв, медикині доводилося проявляти неабияку винахідливість та миттєво імпровізувати. Під час одного з найважчих виїздів, коли дорога прострілювалася з усіх боків, Ксенія спромоглася вмістити та вивезти в одній швидкій одразу 13 бійців. Тримаючи поранених у салоні, вона щосили кричала їм: «Тримайтесь, тримайтесь, хлопці! Всьо. Живи! Живи!».

«Потім, як вони вивалились на стабіку, вони сказали „спасибі“. Бо я знала, що другий раз туди повертатись тією ж дорогою — дуже небезечно», — каже військова.

Ксенія ділиться, що працювати на евакуації стає в рази складніше, коли поранені бійці через контузії чи шок перебувають у дезорієнтованому стані. У такі моменти людина може поводитися агресивно або просто не впізнавати своїх. Тоді медикиня застосовує перевірене правило — починає спокійно і безперервно повторювати: «Братику, це Буря! Всьо нормально, ми тебе не кинемо».

Аби зменшити страждання бійців під час довгих переїздів до шпиталю та перемістити їхній фокус уваги від сильного болю, «Буря» вигадала оригінальний прийом — вона завантажує поранених логічними завданнями.

«Порахуй мені турнікети, от там в мене є оранжевий, а є синій. Порахуй, скільки в мене оранжевих, скільки синіх… Людина просто фокусувалась на завданнях. І ми коли доїжджали, мене питали: „Ти що його, без обезбола довезла?“. Кажу — так», — розповідає «Буря».

Що каже військова про плани на майбутнє

Мужності, витривалості та внутрішній силі цієї тендітної дівчини відверто заздрять навіть чоловіки. Побратими дивуються, як їй щоразу вдається діяти з такою реакцією в критичних ситуаціях під вогнем.

Найбільшу цінність своєї важкої праці Ксенія бачить у збережених життях та посмішках побратимів. Нещодавно, ідучи вулицею рідного міста, вона випадково зустріла одного зі своїх колишніх пацієнтів, якому свого часу лікарі прогнозували гарантовану ампутацію кінцівки, проте ногу хлопцю врешті вдалося врятувати.

«Дивлюсь, на мене жінка біжить і плаче. Чоловік за нею йде і теж сльози стримує. Вона мене обіймає, дякує мені, я підіймаю очі, а там ось цей хлопець стоїть», — каже військова.

Наразі «Буря» була змушена взяти тимчасову тактичну паузу в поїздках на фронт. Цей час дівчина використовує, аби побути поруч із маленькою донькою та написати важливу наукову дисертацію, яка допоможе у навчанні майбутніх українських правоохоронців. На захисті вона готує розробку з п’яти модулів програми Базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для учнів 10-х класів у ліцеях МВС. Проте Ксенія твердо зазначає, що за першої ж можливості планує повернутися до побратимів.

