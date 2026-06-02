Росію накрили "Нептуни": ЗСУ вгатили по жирних нафтових цілях, купа НПЗ у вогні

ЗСУ вгатили по жирних нафтових цілях

Сьогодні уночі Сили оборони України завдали серії ударів по російських стратегічних об’єктах, серед яких був, зокрема, й Ільський нафтопереробний завод. Росіян накрило «Нептунами».

У Генеральному штабі розповіли про вдалі удари цієї ночі та підбили підсумки попередніх атак.

ЗСУ вдарили «Нептунами» по нафтових цілях Кремля: результати

Протягом 1 червня та в ніч на 2 червня 2026 року українські військові провели успішну операцію, атакувавши низку стратегічних цілей на території РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Серед уражених об’єктів — Ільський нафтопереробний завод, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1», військовий корабель та інші важливі цілі. Також з’явилися нові дані про наслідки попередніх ударів по Новошахтинському та Саратовському НПЗ.

Однією з ключових цілей став Ільський нафтопереробний завод, розташований у Краснодарському краї. Військові підтверджують точне влучання. Після вибуху на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Наразі фахівці з’ясовують точні масштаби руйнувань.

НПЗ «Ільський» — один із промислових гігантів на півдні Росії. Щороку він здатен переробляти близько 6,6 млн тонн нафти. Паливо та нафтопродукти з цього заводу йдуть, зокрема, на забезпечення потреб російської армії. Цей удар суттєво ускладнить логістику окупантів.

Крім усього, українські військові вразили ще кілька стратегічних цілей. Серед них захисні системи та логістичні вузли ворога:

В тимчасово окупованому селищі Видне у Криму знищено зенітний комплекс «Панцирь-С1».

У ніч на 1 червня в районі Міжводного українські сили поцілили у російський корабель — попередньо йдеться про судно розмагнічування.

У Шахтарську на Донеччині розбили склад ворожих БпЛА. Паралельно підрозділи Сил оборони ліквідували пункти управління дронами в Бєлгородській області, у Луговому Запорізької області та в Голій Пристані на окупованій Херсонщині.

Райони зосередження російських військових потрапили під удари ЗСУ — під прицільний вогонь потрапили росіяни біля Широкиного, Берестка та Комара на Донеччині, Маліївки у Дніпропетровській області, а також Локоті в Курській області РФ.

Військові поділилися наслідками ударів по Новошахтинському НПЗ, що у Ростовській області. Після атаки українських крилатих ракет «Нептун» 31 травня підтверджено серйозні руйнування промислових потужностей. На підприємстві спалахнула пожежа, яка пошкодила дві ключові установки первинного перероблення нафти — АВТ-1 та АВТ-2.

На Саратовському НПЗ, який також був атакований 31 травня, виведено з ладу установку первинного перероблення АВТ-6.

Крім усього, з’явилися деталі щодо ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції «Лазарєво» у Кіровській області. На об’єкті пошкоджено будівлі головних насосних станцій та два величезні резервуари об’ємом по 50 тисяч кубометрів кожен.

Провальний рік для російської армії

Нагадаємо, російські окупанти повністю провалили травневий наступ на фронті. За даними аналітиків DeepState, у травні 2026 року ворог захопив найменшу кількість української території за весь час від початку повномасштабної війни — лише 14 кв. км.

Ба більше, з урахуванням затримки в оновленні мапи з міркувань безпеки, аналітики заявляють, що це перший місяць після «Контрнаступу 2023», коли приріст окупованої території для росіян став від’ємним.

Це відбулося попри рекордне зростання штурмових дій ворога на 37,5%, що свідчить про деградацію російської армії на тактичному рівні.

Війна переходить на новий етап, де критично важливо не втратити ініціативу. Позитивну роль відіграють нещодавні кадрові зміни, зокрема призначення досвідчених командирів.

Водночас ситуація у Костянтинівці досі залишається проблемною, а перспективи для міста — далеко не найкращими.

