Фронт виходить з-під контролю Росії / © Associated Press

Російські окупанти продовжують втрачати з-під свого контролю фронт в Україні. Про це повідомляють як українські військові, так і західні аналітики. Українські контратаки стали ефективними, а тому російське просування у травні впало до мінімуму.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) поділилися актуальною ситуацією на фронті.

За словами аналітиків, наразі ЗСУ значною мірою зупинили російський весняно-літній наступ 2026 року. У період з грудня 2025 року до травня 2026 року ворог зміг встановити контроль лише над 40,64 кв. км. України.

За той самий період росіяни втратили набагато більше — 281,1 кв. км. Це території, які вважалися контрольованими РФ. Аналітики не враховують російську інфільтрацію — коли ворог просочується і вичікує вдалого часу для атаки, але не контролює територію.

Просування ворога критично сповільнилося. Росіяни змогли цьогоріч досягти лише 7,87% від результатів минулого року. Різні аналітики сходяться на тому, що російський наступ у травні 2026 року сильно призупинився, хоча точні цифри різняться через складну ситуацію на фронті.

Українська сторона декларує просування ворога лише на 14 кв. км за травень 2026 року. З урахуванням прихованих з міркувань безпеки даних про наступи України, реальний чистий результат Росії за травень взагалі виявився негативним.

Раніше сповільнення російського наступу списували на погоду та бездоріжжя. Зазвичай у травні-червні земля висихала, і Росія знову прискорювала темп наступу, однак цьогоріч такого не сталося.

Головними причинами провалу російського наступу 2026 року стали успішні контратаки ЗСУ, регулярні удари середньої дальності, блокування терміналів Starlink та обмеження Кремлем соцмережі Telegram.

Російські чиновники б’ють на сполох: витрати на війну стали катастрофічними для економіки. За даними Bloomberg, Мінфін та Центробанк РФ попередили Путіна, що бюджет не витримує навантаження, і запропонували урізати фінансування армії.

Проте Кремль та Міноборони категорично проти цього, а військові навіть вимагають додаткових грошей. Путін проігнорував застереження економістів і наказав натомість скорочувати витрати на цивільні сфери.

Нафтових доходів не вистачить для порятунку ситуації, навіть якщо ціна нафти триматиметься вище $100 за барель цілий рік.

Аналітики виділяють дві головні причини, чому Кремль відмовляється зменшувати військові витрати. Перша з них — Путіну доповідають брехню про стан російських військ на фронті. Друга причина — Путін боїться військового колапсу, якщо зменшити фінансування армії.

Росіяни втрачають перевагу на фронті

Нагадаємо, що російські окупанти повністю провалили травневий наступ на фронті, продемонструвавши найгіршу динаміку просування з жовтня 2023 року. За даними аналітиків DeepState, у травні 2026 року ворог окупував лише 14 кв. км української території.

З урахуванням затримки в оновленні мапи заради безпеки ЗСУ, це перший місяць за останні роки, коли загальний приріст окупованої території для росіян фактично став від’ємним.

Попри рекордне зростання кількості штурмових дій на 37,5%, ворог не досяг значних результатів через деградацію армії РФ на тактичному рівні. Хоча тенденція проникнення росіян на позиції ЗСУ зберігається, Сили оборони тепер реагують значно краще і заважають ворогу накопичувати сили.

Водночас аналітики застерігають, що ситуація у Костянтинівці залишається проблемною, а її перспективи — далеко не найкращими.

Війна переходить на новий етап, де критично важливо утримати ініціативу.

