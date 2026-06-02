Бронювання.

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств на період мобілізації і воєнного стану. Чинні рішення діятимуть до 1 вересня 2026 року.

Про це стало відомо з поставнови Кабміну від 30 травня, що опублікована на урядовому порталі.

Зазначається, що усі чинні рішення про надання статусу критично важливого підприємства залишатимуться дійсними протягом терміну, на який вони ухвалені, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Основні дати

Окрім того, центральні органи влади та військові адміністрації мають до 10 червня переглянути критерії критичності.

До 1 липня їм необхідно перевірити підприємства на відповідність оновленим критеріям. Якщо підстава для надання статусу втратить чинність, такий статус скасують.

Завершити перегляд усіх раніше ухвалених рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня 2026 року.

Зарплатний поріг

Від 1 вересня діє новий зарплатний поріг для бронювання. Для більшості областей він становить три мінімалки — 25 941 грн. Однак для підприємств на прифронтових територіях критерій менший — 2,5 мінімалки — це 21 618 грн.

Зауважимо, що на державні та комунальні підприємства ця норма не поширюється.

«Сумісники» і «зайве» бронювання

За новими правилами, працівники за сумісництвом враховуватимуться для бронювання лише за основним місцем роботи.

Якщо підприємство, яке визнано критично важливим, перевищує встановлені правила щодо кількості заброньованих працівників, то це вважається порушенням. Підприємство може забрати статус критично важливого.

Бронювання по-новому — деталі

Раніше стало відомо, що в Україні готують жорсткіші правила бронювання. Зокрема, завдяки новим вимогам уряд хоче прибрати «лазівки», які з’явилися. Саме тому через оновлення деякі підприємства можуть втратити статус критичних.

Зокрема, бізнесу встановили дедлайн, щоб підтвердити критичність для бронювання. Підприємства мають три місяці, до 1 вересня, на перепідтвердження. В уряді кажуть, що процес не має бути складнішим, ніж під час попереднього перегляду 2024-го.

Через те, що Кабмін змінив правила бронювання, дехто таки втратить «бронь» та відстрочку. Ноивй вокумент встановлює жорсткі норми для «сумісників». Так, працівники, які вже мають відстрочку від призову, а також працівники-сумісники враховуватимуться до квоти лише за одним із місць роботи.

Дата публікації 20:20, 22.05.26

