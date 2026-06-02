Єфросиніна ховалась у метро, а поруч із будинком Кота "приліт": зірки відреагували на обстріл Києва

Маша Єфросиніна та Женя Кот

У ніч проти 2 червня країна-агресорка Росія вкотре цинічно обстріляла Україну.

Ворог завдав жахливого масованого удару. Зокрема, окупанти запустили по Україні 73 ракети та 656 дронів різних типів. Хоч ППО знищила значну частину повітряних цілей, але, на жаль, влучань не вдалося уникнути. Зокрема, жахливі наслідки обстрілу для Києва. Різні пошкодження зафіксовані у восьми районах столиці. На жаль, є постраждалі та загиблі.

Українські знаменитості відреагували на жахливий злочин російських окупантів. Зірки розповідали, як для них минула ніч під обстрілами та вкотре наголошували, що Росія — це терористична країна.

Маша Єфросиніна

Ведуча провела ніч у метро. Вона разом із сином ховалась від жахливих обстрілів. Маша Єфросиніна також зізналась, що на ранок страшно дізнаватися новини, адже є розуміння, що без наслідків не минулось.

«Контрасти життя, яких ми не просили. Страшно відкривати новини», — ділиться ведуча.

Маша Єфросиніна з сином у метро / © instagram.com/mashaefrosinina

Ілона Гвоздьова

Хореографиня говорить, що постійні обстріли впливають на психологічний стан. За словами знаменитості, вона стала тривожною та складно ладнає з емоціями. Попри це, Ілона Гвоздьова намагається впоратися та відволіктися від цих жахливих реалій.

«Бережіть себе! У такі моменти я тільки молюся і ловлю себе на думці, що я стаю з кожним новим обстрілом тривожнішою і складно ладнаю з емоціями. Та, попри все, я намагаюся відволікти себе та глибоко дихаю. Бажання одне — зустріти ранок», — ділиться танцівниця.

Допис Ілони Гвоздьової / © instagram.com/ilonagvozdeva

Женя Кот

Танцівник не приховує, що ніч для його родини була неспокійною. Зокрема, вони чули, як ворожі снаряди пролітали над їхнім будинком, а поруч були прильоти. Женя Кот емоційно побажав окупантам пережити всі ті ж жахи.

«Вже десяток прям над будинком пролетіло, і всі десь поруч попадали. Дім трусить. Щоб кожного з тих, хто віддає наказ і запускає це лайно, таким же лайном засипало», — висловився хореограф.

Допис Жені Кота / © instagram.com/kot_jenya

MamaRika

Співачка показала дім, позаду якого здіймався густий стовп чорного диму. Артистка наголосила, що в таких реаліях доводиться жити українцям, коли не знаєш, який день може стати останнім.

«Так і живем, кожен день як останній. Цікаво, скільки ще таких ночей, поки вони нажеруться крові», — висловилась співачка.

Допис MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Соломія Вітвіцька

Ведуча показала наслідки ворожого обстрілу. Будинки зруйновані та охоплені вогнем, а довкола лише самі руїни.

«Київ усю ніч обстрілювали ракетами та шахедами», — говорить ведуча.

Допис Соломії Вітвіцької / © instagram.com/solomiyavitvitska

Наталка Денисенко

Акторка говорить, що ніч була дійсно тривожною та тяжкою. Поруч із артисткою лунали гучні вибухи, що вона неабияк злякалась. Наталка Денисенко закликає бути обережними та берегти себе.

«Як я злякалась цих вибухів. Нічка для всіх важка. Мої співчуття тим, хто постраждав. Обіймаю кожного», — зазначила артистка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Надя Дорофєєва

Співачка говорить, що ніч була дійсно жахливою. Знаменитість ховалась від обстрілів у безпечному місті.

«Оце нічка… Київ…», — коротко зазначила артистка.

Надя Дорофєєва / © instagram.com/nadyadorofeeva

Анатолій Анатоліч

Шоумен говорить, що поруч з їхнім будинком було гучно, тож вони провели ніч в коридорі. Ведучий емоційно висловився про росіян, які коять злочини і змушують українців жити в таких умовах.

«Сподіваюся, ви в безпеці. У нас тут дуже гучно. Росіяни — ненавиджу вас. І здається ще сильніше. Хоча куди вже сильніше», — обурився ведучий.

Діти Анатолія Анатоліча / © instagram.com/anatoliyanatolich

