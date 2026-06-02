У Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки по Києву

Атака на Київ 2 червня. / © Associated Press

Міноборони Російської Федерації цинічно відзвітувало про масований «удар у відповідь» по Україні та Києву зокрема.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на оборонне відоство країни-агресорки.

У традиційній манері російське військове керівництво заявило, мовляв, «цілі удару досягнуті», а всі «визначені об’єкти уражені».

Окупанти не обмовилися, що їхніми «цілями» стали цивільні об’єкти, як-от медзаклади, а також звичайні житлові будинки, які їхні ракети і БпЛА атакували у Києві та Дніпрі, де загинули люди. Водночас росіяни цинічно вихваляються, що завдавали ударів «високоточною зброєю». Зокрема, гіперзвуковими аеробалістичними ракетами.

Водночас Міністерство оборони брехливо заявило, що нібито уражено було підприємства оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми, паливну і транспортну інфраструктуру.

Атака 2 червня — що відомо

Вночі і зранку вівторка російська армія запустила по Україні сотні ракет і дронів. Загалом 729 цілей: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів. ППО знищила 642 засоби.

Основний і комбінований удар був по Києву, де росіяни вбили п’ятьох осіб. За даними влади, росіяни обстріляли кілька районів столиці. Зокрема, сильних руйнувань зазнав Подільський район. Там через «приліт» частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок.

Окрім того, окупанти РФ атакували житловий квартал у Дніпрі. У місті частково зруйновано чотириповерховий житловий будинок. Під його завалами досі шукають людей. Відомо, що в місті загинуло щонайменше дев’ятеро осіб, зокрема маленька дитина.

Дата публікації 10:50, 02.06.26

