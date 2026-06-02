У Росії зробили цинічну заяву після масованої атаки по Києву
Окупанти традиційно брехливо звітують, що начебто атакують лише об’єкти, пов’язані із ЗСУ, натомість замовчують вбивства цивільних українців.
Міноборони Російської Федерації цинічно відзвітувало про масований «удар у відповідь» по Україні та Києву зокрема.
Про це повідомили росЗМІ з посиланням на оборонне відоство країни-агресорки.
У традиційній манері російське військове керівництво заявило, мовляв, «цілі удару досягнуті», а всі «визначені об’єкти уражені».
Окупанти не обмовилися, що їхніми «цілями» стали цивільні об’єкти, як-от медзаклади, а також звичайні житлові будинки, які їхні ракети і БпЛА атакували у Києві та Дніпрі, де загинули люди. Водночас росіяни цинічно вихваляються, що завдавали ударів «високоточною зброєю». Зокрема, гіперзвуковими аеробалістичними ракетами.
Водночас Міністерство оборони брехливо заявило, що нібито уражено було підприємства оборонно-промислового комплексу, військові аеродроми, паливну і транспортну інфраструктуру.
Атака 2 червня — що відомо
Вночі і зранку вівторка російська армія запустила по Україні сотні ракет і дронів. Загалом 729 цілей: 73 ракети повітряного, наземного та морського базування, а також 656 БпЛА різних типів. ППО знищила 642 засоби.
Основний і комбінований удар був по Києву, де росіяни вбили п’ятьох осіб. За даними влади, росіяни обстріляли кілька районів столиці. Зокрема, сильних руйнувань зазнав Подільський район. Там через «приліт» частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок.
Окрім того, окупанти РФ атакували житловий квартал у Дніпрі. У місті частково зруйновано чотириповерховий житловий будинок. Під його завалами досі шукають людей. Відомо, що в місті загинуло щонайменше дев’ятеро осіб, зокрема маленька дитина.