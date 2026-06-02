2004
Намети в метро розсварили киян: під час атаки людям не вистачило місця в укритті

У Києві в соцмережах розгорілася дискусія через намети на станціях метро під час повітряних тривог. 

Кияни ховаються у метро під час обстрілу / © соцмережі

У Києві в соцмережах розгорілася дискусія через намети, які містяни ставлять на станціях метро під час повітряних тривог. Після чергової масованої атаки частина людей поскаржилася, що у підземці не вистачало місця, тоді як окремі пасажири займали значну площу великими наметами, стільцями та речами.

Про це кияни масово пишуть у соцмережах.

Кияни пишуть, що під час нічних обстрілів багато людей спускаються в метро з дітьми, тваринами та мінімальними речами, щоб перечекати небезпеку. Однак на деяких станціях, за словами користувачів, знайти місце було складно навіть для того, щоб просто сісти.

Одна з мешканок столиці розповіла, що прийшла до метро з близькими через загрозу обстрілу, але внизу вони не знайшли вільного місця не на проході.

«Шановні, я все розумію, намети в метро — це дуже зручно, але якщо це намет, який займає пів метро, ніби вже не круто? Особливо коли в ньому перебуває не велика родина, а троє людей. У нього вільно влізе людей п’ять-сім», — написала користувачка.

Ще одна мешканка столиці описала ситуацію на станції “Дорогожичі”. За її словами, під час масованої атаки люди були змушені годинами стояти в метро разом із дітьми, поки інші розклали великі намети.

«Люди стояли в метро не одну годину під час масованих обстрілів, рятуючи себе і своїх дітей. Усі прийшли з палатками розміром з хату, позаймали купу місць, де могли б сісти інші люди», — йдеться в одному з дописів.

Через це в соцмережах почали лунати заклики заборонити намети у підземці або хоча б обмежити їхній розмір. Дехто наголошує, що метро під час тривоги — це насамперед укриття, а не місце для облаштування “наметового містечка”.

Водночас не всі підтримують заборону. Частина киян пояснює, що намети допомагають родинам із маленькими дітьми, людям із тваринами або тим, хто змушений проводити в метро всю ніч.

«У нас двоспальний намет на двох людей і собаку, і займає він місця рівно стільки, скільки ми займали б із карематами. Тільки з наметом мій собака сидить спокійно, а не кидається на всіх і не дратує людей, які й так налякані та виснажені», — пояснила одна з користувачок.

Інші радять не поспішати із заборонами, а домовлятися на місці: просити людей посунутися, прибрати зайві речі або звертатися до працівників метро, якщо ситуація стає конфліктною.

«Думаю, людям не завадило б користуватися мізками. Можна почати комунікацію з власниками наметів: якщо намет може вмістити ще людину — запропонувати це, якщо ні — попросити прибрати. Якщо не спрацювало, звертатися до персоналу метро», — написала користувачка.

Обстріл Києва 2 червня: останні новини

Нагадаємо, Російська армія вночі та вранці 2 червня завдала масованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще понад 60 осіб отримали поранення, серед постраждалих — троє дітей. Руйнування зафіксовано у восьми районах столиці: пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автозаправну станцію, бізнес-центр і приватний медичний заклад. Рятувальні служби працюють на місцях, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.

В Києві тимчасово перекрили частину вулиць і внесли зміни до маршрутів громадського транспорту. Також через удари по об’єктах енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві та кількох областях тимчасово залишилася без електропостачання.

