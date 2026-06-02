Люди загинули дорогою до укриття: що відбувається у Києві на місці кривавого удару РФ (фото, відео)

Наслідки обстрілу Києва 2 червня / © ТСН

У Києві у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу найбільше постраждав Шевченківський район. Саме тут люди посеред ночі бігли до укриття та загинули.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Окупанти вдарили по Шевченківському районі Києва посеред ночі. Тут росіяни обстріляли багато будинків, магазинів.

«У підвалі ніби землетрус був», — розповідає жителька Києва.

«Земля тремтіла. Я такого за 5 років не бачила. Це було жахіття», — каже інша жінка.

Місцевий житель розповідає, що кілька людей загинули дорогою до укриття.

Наслідки удару по Києву / © ТСН

«Вони йшли до укриття і якраз влучила ракета. Не „Шахед“ точно, бо дуже сильний удар був. Декілька людей загинуло на місці удару», — каже очевидець.

На місці ударів залишаються місцеві жителі, які прибирають наслідки обстрілів. Дехто не може вийти зі своїх квартир, оскільки двері пошкоджено і люди хвилюються за вціліле майно.

Також у Шевченківському районі працюють екстрені служби.

Війна в Україні: що відомо про масований обстріл Києва 2 червня

Російська армія вночі та вранці 2 червня завдала масованого удару по Києву.

Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще понад 60 осіб дістали поранення, серед постраждалих — троє дітей.

Руйнування зафіксовано у восьми районах столиці: пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автозаправну станцію, бізнес-центр і приватний медичний заклад. Рятувальні служби працюють на місцях, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

Також частина столиці залишилась без електрики.

