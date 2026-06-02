ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
3496
Час на прочитання
2 хв

Люди загинули дорогою до укриття: що відбувається у Києві на місці кривавого удару РФ (фото, відео)

Росіяни масовано обстріляли Україну. Окупанти вбили людей у столиці дорогою до укриття.

Автор публікації
Наталія Нагорна
Коментарі
Наслідки обстрілу Києва 2 червня

Наслідки обстрілу Києва 2 червня / © ТСН

У Києві у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу найбільше постраждав Шевченківський район. Саме тут люди посеред ночі бігли до укриття та загинули.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.

Окупанти вдарили по Шевченківському районі Києва посеред ночі. Тут росіяни обстріляли багато будинків, магазинів.

  • «У підвалі ніби землетрус був», — розповідає жителька Києва.

  • «Земля тремтіла. Я такого за 5 років не бачила. Це було жахіття», — каже інша жінка.

Місцевий житель розповідає, що кілька людей загинули дорогою до укриття.

Наслідки удару по Києву / © ТСН

Наслідки удару по Києву / © ТСН

«Вони йшли до укриття і якраз влучила ракета. Не „Шахед“ точно, бо дуже сильний удар був. Декілька людей загинуло на місці удару», — каже очевидець.

На місці ударів залишаються місцеві жителі, які прибирають наслідки обстрілів. Дехто не може вийти зі своїх квартир, оскільки двері пошкоджено і люди хвилюються за вціліле майно.

Також у Шевченківському районі працюють екстрені служби.

Війна в Україні: що відомо про масований обстріл Києва 2 червня

Російська армія вночі та вранці 2 червня завдала масованого удару по Києву.

Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще понад 60 осіб дістали поранення, серед постраждалих — троє дітей.

Руйнування зафіксовано у восьми районах столиці: пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автозаправну станцію, бізнес-центр і приватний медичний заклад. Рятувальні служби працюють на місцях, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

Також частина столиці залишилась без електрики.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: "Такого не було 5 років. Земля дрижала"! Очевидці про пекельну ніч у Києві

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
3496
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie