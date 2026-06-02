- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 3496
- Час на прочитання
- 2 хв
Люди загинули дорогою до укриття: що відбувається у Києві на місці кривавого удару РФ (фото, відео)
Росіяни масовано обстріляли Україну. Окупанти вбили людей у столиці дорогою до укриття.
У Києві у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу найбільше постраждав Шевченківський район. Саме тут люди посеред ночі бігли до укриття та загинули.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Наталія Нагорна.
Окупанти вдарили по Шевченківському районі Києва посеред ночі. Тут росіяни обстріляли багато будинків, магазинів.
«У підвалі ніби землетрус був», — розповідає жителька Києва.
«Земля тремтіла. Я такого за 5 років не бачила. Це було жахіття», — каже інша жінка.
Місцевий житель розповідає, що кілька людей загинули дорогою до укриття.
«Вони йшли до укриття і якраз влучила ракета. Не „Шахед“ точно, бо дуже сильний удар був. Декілька людей загинуло на місці удару», — каже очевидець.
На місці ударів залишаються місцеві жителі, які прибирають наслідки обстрілів. Дехто не може вийти зі своїх квартир, оскільки двері пошкоджено і люди хвилюються за вціліле майно.
Також у Шевченківському районі працюють екстрені служби.
Війна в Україні: що відомо про масований обстріл Києва 2 червня
Російська армія вночі та вранці 2 червня завдала масованого удару по Києву.
Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще понад 60 осіб дістали поранення, серед постраждалих — троє дітей.
Руйнування зафіксовано у восьми районах столиці: пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автозаправну станцію, бізнес-центр і приватний медичний заклад. Рятувальні служби працюють на місцях, оскільки під завалами можуть перебувати люди.
Також частина столиці залишилась без електрики.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: "Такого не було 5 років. Земля дрижала"! Очевидці про пекельну ніч у Києві