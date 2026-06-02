ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

Росія масовано атакувала нафтогазовий об'єкт на Харківщині: деталі

Росіяни дронами й ракетами вгатили по об’єкту «Нафтогазу» у Харківській області.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Обстріл РФ

Обстріл РФ

У ніч проти 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на один із ключових об’єктів Групи «Нафтогаз» у Харківській області. Спершу окупанти завдали удару безпілотниками, а приблизно через годину атакували той самий об’єкт ракетами.

Про це повідомляє голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

У «Нафтогазі наголошують», що така тактика спрямована на завдання максимальної шкоди не лише критичній інфраструктурі, а й людям, які працюють над ліквідацією наслідків ударів.

«Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють», — зазначили в компанії.

Там нагадали, що аналогічна тактика вже призвела до трагічних наслідків під час атаки 5 травня, коли загинули працівники підприємства та рятувальники ДСНС.

У компанії повідомили, що після попередніх атак було посилено безпекові протоколи для захисту персоналу. Завдяки цьому під час нинішнього обстрілу вдалося уникнути жертв і постраждалих.

Наразі фахівці очікують стабілізації безпекової ситуації, після чого розпочнуть оцінку завданих збитків та відновлювальні роботи.

Раніше йшлося про те, що ворожі війська завдали ударів по об’єктах Групи «Нафтогаз» у Харківській та Сумській областях. Внаслідок атак зафіксовано значні пошкодження інфраструктури та пожежі. На одному з об’єктів на Сумщині окупанти завдали повторного удару через кілька годин після першої атаки. Інформації про постраждалих немає. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та наслідки обстрілів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie