Росія масовано атакувала нафтогазовий об'єкт на Харківщині: деталі

У ніч проти 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на один із ключових об’єктів Групи «Нафтогаз» у Харківській області. Спершу окупанти завдали удару безпілотниками, а приблизно через годину атакували той самий об’єкт ракетами.

Про це повідомляє голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

У «Нафтогазі наголошують», що така тактика спрямована на завдання максимальної шкоди не лише критичній інфраструктурі, а й людям, які працюють над ліквідацією наслідків ударів.

«Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють», — зазначили в компанії.

Там нагадали, що аналогічна тактика вже призвела до трагічних наслідків під час атаки 5 травня, коли загинули працівники підприємства та рятувальники ДСНС.

У компанії повідомили, що після попередніх атак було посилено безпекові протоколи для захисту персоналу. Завдяки цьому під час нинішнього обстрілу вдалося уникнути жертв і постраждалих.

Наразі фахівці очікують стабілізації безпекової ситуації, після чого розпочнуть оцінку завданих збитків та відновлювальні роботи.

Раніше йшлося про те, що ворожі війська завдали ударів по об’єктах Групи «Нафтогаз» у Харківській та Сумській областях. Внаслідок атак зафіксовано значні пошкодження інфраструктури та пожежі. На одному з об’єктів на Сумщині окупанти завдали повторного удару через кілька годин після першої атаки. Інформації про постраждалих немає. Фахівці оцінюють масштаби руйнувань та наслідки обстрілів.

