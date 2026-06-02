У Кремлі після атаки на Київ заговорили про "нову парадигму" війни
Пєсков виправдав масований обстріл України та звинуватив в усьому Київ.
Масштабний удар по Україні, зокрема по Києву, вночі 2 червня начебто знаменує собою «нову парадигму» у військових зусиллях Росії.
Про це заявив речник «фюрера» РФ Дмитро Пєсков.
Він зухвало звинутив у цьому Україну, яка нібито здійснює терористичні атаки. Пєсков слідом за рупорами Кремля згадав про начебто удар ЗСУ по Старобільську. Москва цинічно стверджує, мовляв, Київ «сам вирішив надати конфлікту нової якості».
У своїй заяві представник господаря Кремля слідом за Міноборони брехливо відзвітував, мовляв, під час атаки РФ атакувала лише військову інфраструктуру. Натомість про удари по житлових будинках, у яких російські ракети та дрони вбивають мирне населення, не сказав і слова.
Погрози РФ та удари по Києву
Вночі 2 травня армія РФ здіснила масований удар по Києву та Дніпру. В містах загинули мирні мешканці. Зокрема, в столиці загинуло шестеро осіб, а в обласному центрі — 12, зокрема двоє дітей.
Зауважимо, що в ніч проти 24 травня Росія також завдала масованого удару по Києву. В Москві заявляли, мовляв, здійснили атаку «у відповідь» на нібито обстріл коледжу в окупованій Луганській області. Втім, аналітики ISW наголосили, що це виправдання не відповідає історичній моделі поведінки Росії.
Після цієї атаки з Росії пролунали нові гучні заяви. Зокрема, посол з особливих доручень МЗС Родіон Мірошник нахабно висловився, мовляв, «Київ сам напросився на удари відплати».