У Кремлі після атаки на Київ заговорили про "нову парадигму" війни

Атака РФ на Київ 2 червня / © Associated Press

Реклама

Масштабний удар по Україні, зокрема по Києву, вночі 2 червня начебто знаменує собою «нову парадигму» у військових зусиллях Росії.

Про це заявив речник «фюрера» РФ Дмитро Пєсков.

Він зухвало звинутив у цьому Україну, яка нібито здійснює терористичні атаки. Пєсков слідом за рупорами Кремля згадав про начебто удар ЗСУ по Старобільську. Москва цинічно стверджує, мовляв, Київ «сам вирішив надати конфлікту нової якості».

Реклама

У своїй заяві представник господаря Кремля слідом за Міноборони брехливо відзвітував, мовляв, під час атаки РФ атакувала лише військову інфраструктуру. Натомість про удари по житлових будинках, у яких російські ракети та дрони вбивають мирне населення, не сказав і слова.

Погрози РФ та удари по Києву

Вночі 2 травня армія РФ здіснила масований удар по Києву та Дніпру. В містах загинули мирні мешканці. Зокрема, в столиці загинуло шестеро осіб, а в обласному центрі — 12, зокрема двоє дітей.

Зауважимо, що в ніч проти 24 травня Росія також завдала масованого удару по Києву. В Москві заявляли, мовляв, здійснили атаку «у відповідь» на нібито обстріл коледжу в окупованій Луганській області. Втім, аналітики ISW наголосили, що це виправдання не відповідає історичній моделі поведінки Росії.

Після цієї атаки з Росії пролунали нові гучні заяви. Зокрема, посол з особливих доручень МЗС Родіон Мірошник нахабно висловився, мовляв, «Київ сам напросився на удари відплати».

Реклама

Новини партнерів