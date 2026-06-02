Чому киян не пускали у метро Києва до початку тривоги: що сталося

Люди у київському метро під час масованих обстрілів / © Getty Images

У Києві пасажирів не впускали до станцій метрополітену до оголошення сигналу «повітряна тривога».

Про це за лічені години до початку масованої атаки РФ, повідомлялося у Мережі.

Люди з речами та тваринами прийшли на станцію «Харківська», ще до оголошення повітряної тривоги, щоб зайняти місця для ночівлі, і як стверджують дописувачі, їх не пускали на станцію, змусивши стояти біля турнікетів.

Втрата свідомості і очікування перед турнікетами

На станції метро «Харківська» одній жінці стало зле, і вона втратила свідомість поруч з турнікетами.

Інші пасажири вимагали від працівників поліції негайно допомогти жінці, адже людина зомліла, через тривале очікування дозволу зайти на територію станції.

Кияни повідомляють, що до оголошення тривоги поліцейські, які чергують у підземці не впустили людей на станцію «Позняки» та «Академмістечко». Мовляв, приходьте, коли оголосять тривогу.

Це найбільше обурило громадян, бо люди заради безпеки прийшли в укриття, а їм радять почекати. А удар був, і тисячі людей переховувалися на станціях столичної підземки цієї ночі.

Що кажуть у поліції: і до чого тут оплата проїзду

ТСН.ua поцікавився у поліції Києва: чому людей не пустили на станції і з чим це пов’язано.

У поліції Києва надали роз’яснення щодо інциденту, який відбувся на станції столичного метрополітену минулої ночі.

«Соціальними мережами шириться відео, на якому громадян нібито не пускають в укриття до одній із станцій підземки. Роз’яснюємо, що на момент події, яка висвітлена на відео, повітряної тривоги не було та станція ще працювала для перевезення пасажирів. За правилами метрополітену, громадяни безперешкодно допускаються на станцію під час повітряної тривоги та після завершення перевезення пасажирів у вечірній час. Отже, для проходу на платформу потрібно було або сплатити проїзд, або дочекатись проїзду останнього потягу, про що співробітник метрополітену та поліцейський роз’яснили пасажирам», — зазначають у поліції Києва.

Там додають, що перебування громадян у вестибюлі ніхто не обмежував та після завершення перевезень пасажирів потягами метрополітену, усіх було допущеного для користування станцією у якості укриття.

Війна в Україні: що відомо про масований обстріл Києва 2 червня

Російська армія вночі та вранці 2 червня завдала масованого удару по Києву.

Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще понад 60 осіб дістали поранення, серед постраждалих — троє дітей.

Очевидці розповіли, що люди у Шевченківському районі столиці загинули дорогою до укриття.

Також у київському метро під час повітряних тривог дедалі частіше виникають суперечки через намети, в яких люди ночують в укриттях. Частина киян скаржиться на нестачу місця та конфлікти. Влада розглядає обмеження та перевірки.

