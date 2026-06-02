Жінки частіше травмуються в ДТП: вчені знайшли несподівану причину

© Pixabay

Реклама

Австрійські вчені виявили, що сучасні автомобільні системи безпеки не завжди однаково ефективно захищають чоловіків і жінок під час дорожньо-транспортних пригод. Причиною цього можуть бути підходи до проєктування, які тривалий час базувалися переважно на чоловічих фізичних параметрах.

Про це повідомило видання UAMotors.

Фахівці Грацького технологічного університету вивчили статистику дорожньо-транспортних пригод за останні 12 років і відтворили сценарії реальних аварій за допомогою комп’ютерного моделювання.

Реклама

Дослідники звертають увагу, що багато сучасних систем безпеки створювалися на основі даних про чоловічу анатомію. Манекени для краш-тестів, які тривалий час використовувалися під час випробувань, здебільшого були адаптованими версіями чоловічих моделей і не повною мірою враховували фізіологічні особливості жінок.

Як йдеться у дослідженні, це може пояснювати, чому жінки під час реальних ДТП частіше отримують травми. Науковці пов’язують таку різницю з особливостями будови таза, грудної клітки, плечового пояса та хребта, які впливають на поведінку тіла під час зіткнення.

Окремо автори роботи підкреслюють, що жінки нерідко сидять ближче до керма або займають інше положення щодо подушок безпеки, що може позначатися на ефективності захисних систем.

Водночас у США вже застосовують нові методики випробувань транспортних засобів. Зокрема, для тестів використовують манекен THOR-05F, який точніше відображає параметри жіночого тіла та обладнаний більшою кількістю датчиків. Це допомагає інженерам детальніше аналізувати ризики травмування та вдосконалювати конструкції автомобілів.

Реклама

Крім того, виробники поступово впроваджують адаптивні системи безпеки. Йдеться, зокрема, про ремені, які автоматично змінюють силу натягу залежно від положення людини в салоні, її зросту та сили удару. Такі рішення вже доступні в низці сучасних моделей.

На думку експертів, перегляд стандартів краш-тестів і подальший розвиток інтелектуальних систем безпеки можуть сприяти підвищенню рівня захисту пасажирів. Очікується, що такі підходи дедалі активніше використовуватимуться в автомобільній галузі.

Нагадаємо, звичайна заміна оливи — одна з найпростіших процедур в обслуговуванні авто. Але навіть дрібна помилка під час цього процесу здатна повністю вивести двигун з ладу.

Новини партнерів