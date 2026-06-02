Навіщо Путін влаштував масований удар по Києву: генерал розкрив мету атаки

Масований удар по Києву 2 червня / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін перед черговим масованим ударом по Україні чотири дні погрожував атакою. Основний удар 2 червня прийшовся на Київ. Екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж поділився, якою була ціль Путіна цієї ночі.

Про це він розповів «24 Каналу».

Путін переслідував особисту ціль: чого він хотів від атаки по Києву 2 червня

Напередодні удару у Кремлі провели показове спілкування російських генералів із Путіним, де засудили Україну та анонсували наступні атаки, зокрема по Києву.

Цього разу росіяни знову вигадали привід для атаки — удар ЗСУ по окупованому Старобільську Луганської області.

Генерал української армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів, що українська розвідка встановила, що в гуртожитку в Старобільську перебували російські військові, тому вони були законною ціллю.

Натомість у Путіна використали цей привід як виправдання чергового удару по столиці. Наприкінці травня російське МЗС «розривало» від погроз Києву. Там попередили про майбутні атаки та закликали іноземних дипломатів виїхати з міста.

«Путін погрожував 4 дні, офіційно декларував ці удари, але не проводив їх декілька днів, щоб тримати людей у напруженості або щоб дехто розслабився. Росія обрала крайній варіант — 5-й день для масованого удару. Вона накопичувала засоби. Бачимо з попереднього удару, що також була залучена величезна кількість різнопланових ракет», — сказав Маломуж.

Ворог прагнув застати киян зненацька. Російські окупанти застосували чималий обсяг балістичних ракет — щонайменше 33 штуки. Після цього по Києву застосували ще й ракети «Циркон».

«Ворог діє дуже цинічно, змінює засоби й методику, виявляє українські системи ППО, коригує траєкторії», — додав генерал.

Росіяни намагаються щоразу завдавати підступніших ударів, тому атакують з різних напрямків і вишукують слабкі місця української ППО.

Крім Києва, сьогодні від атаки постраждали Дніпро, Харків і Запоріжжя. Раніше Путін заявляв про удари по так званих «центрах ухвалення рішень». Однак насправді під прицілом вкотре опинилися житлові будинки, лікарні та цивільна інфраструктура.

«Путін хоче залякати громадян України, помститися за те, що він не має перспектив на фронті. Це одна з його персональних рис. Є ще один складник, стратегічний, він цим хоче змусити нас до перемир’я на його умовах», — додав генерал.

Крім усього, Путін знову заговорив про те, що Україна має вийти з Донецької області. Після того, як у Києві відповіли, що це неприйнятно, він продовжив цинічні атаки.

Микола Маломуж додав, що РФ має до 1200 балістичних і крилатих ракет. Протикорабельних ракет «Циркон» могло залишитися до 60 штук. «Кинджалів» Росія має близько 40, і ще 5 ракет типу «Орешнік». Попри все ворог не зупиняє виробництво ракет.

Деталі масованого удару РФ по містах України

Нагадаємо, внаслідок російського комбінованого обстрілу України загинуло щонайменше 18 людей, а понад 100 зазнали поранень. За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, найбільших руйнувань цивільної інфраструктури зазнали Київ, Дніпро та Харків.

Пошкоджень зазнали цивільні об’єкти на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі. Станом на зараз найбільше жертв зафіксовано у Дніпрі — там загинуло 12 людей. Серед загиблих дитина та заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко, який прямував на виклик.

Відомо про людей, зниклих безвісти. Їх шукають під завалами, тому кількість загиблих може збільшитися.

У Києві через атаку загинули 6 людей та понад 60 зазнали поранень, серед яких діти віком 3, 11 і 17 років. Руйнування зафіксовано у 8 районах столиці: найбільше постраждав Подільський, де частково зруйновано дев’ятиповерхівку. Під завалами досі можуть перебувати люди.

Також у столиці пошкоджено житлові будинки, навчальні та медичні заклади, автомобілі. Виникли масштабні пожежі, було перекрито рух транспорту.

